Gala Premiilor Grammy s-a dat aseara cu mare fast la Los Angeles. Piesa Hello a fost desemnata cea mai buna a anului - VIDEO

Piesa Hello a fost desemnata cea mai buna a anului. Adelle s-a impus la aceasta categorie in fata altor 4 artisti, printre care Beyonce. Cu trofeul in maini, artista britanica i-a multimit divei pop pentru creatiile sale.

"Idolul meu este Queen B. Te ador. Ai ajuns în sufletul meu. Te ador şi vreau să fii mămica mea. Bine?"

Adele a castigat la toate cele 5 categorii, la care a fost nominalizata. A luat Oscarul in muzica si pentru cel mai bun album pop al anului, cu discul 25.

Beyonce, care asteapta sa devina mamica de gemeni, a fost nominalizata la 9 categorii. A luat trofeul pentru cel mai bun album contemporan urban, iar apoi a oferit un spectacol feeric pe scena.

Grammy pleacă la “Lemonade”, Beyonce.

Pentru cel mai bun cantec rock a fost premiat postum David Bowie, care s-a stins in ianuarie, anul trecut. Piesa Blackstar a luat trofeul.

“Blackstar”, David Bowie.

Maren Morris a fost premiata pentru cea mai buna interpretare country solo, iar la categoria cea mai reusita performanta pop in grup au luat trofeul cei de la Twenty one Pilots, care s-au impus in fata Rihannei si Drake. De fericire, baietii si-au scos pantalonii, inainte sa iasa pe

"A fost acum câtiva ani, înainte să facem bani şi muzică. L-am sunat şi i-am spus să vină să privim Gala Premiilor Grammy. Eram doar în lenjerie. El mi-a spus că dacă vreodată vom câştiga Premiul Grammy, trebuie să îl luăm exact aşa."

Traditional, artistii au avut de trecut testul covorului rosu. Gala Grammy s-a remarcat de-a lungul anilor prin tinutele deosebite, purtate de vedete. Si de aceasta data, jurnalistii au fost cu ochii pe staruri.

Gala Premiilor Grammy, care reprezinta cele mai importante distinctii muzicale, se afla la cea de-a 59-a editie.