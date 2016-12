George Michael a murit in somn. Dezvaluirile facute de partenerul sau de viata, Fadi Fawaz

In ultima vreme, Michael a trecut prin mai multe cure de dezintoxicare si, recent, a ajuns la spital din cauza unei supradoze de heroina. E posibil sa fi avut probleme cardiace, frecvente in cazul dependentilor de heroina.

Partenerul de viata al lui George Michael, hairstylistul de origine libaneza Fadi Fawaz, a facut primele dezvaluiri despre sfarsitul artistului. Cuplul planuise sa-si petreaca ziua impreuna, dar cand Fawaz a venit pentru pranzul de Craciun l-a gasit pe George fara viata, in pat.

Fadi Fawaz, pentru The Telegraph: "Totul a fost foarte complicat in ultimul timp, dar George abia astepta Craciunul. Acum, totul e ruinat. As vrea ca oamenii sa si-l aminteasca asa cum era, era un om frumos".

In pofida mai multor incercari, starul nu reusise sa scape de dependenta de heroina. Potrivit unor persoane din anturajul lui, George nu si-a revenit niciodata cu adevarat dupa despartirea de americanul Kenny Goss, cu care a avut o relatie de 13 ani. Pe masura ce starea sufleteasca si de sanatate a cantaretului se degrada, se pare ca Kenny Goss reluase legatura cu George si il vizita la resedinta lui din Oxfordshire. Acolo unde, de luni dimineata, fanii intristati vin in pelerinaj sa depuna flori si lumanari in amintirea starului disparut prematur. Chiar daca nu l-au cunoscut personal, multi simt ca au pierdut un vechi prieten.

Ian Lee, corespondent CNN: "Multe dintre mesajele lasate aici vorbesc despre impactul avut de George Michael asupra vietilor lor. Pentru multi, el reprezinta coloana sonora a tineretii lor."

Imediat dupa moartea lui George Michael, au iesit la iveala detalii impresionante despre nenumarate acte de caritate pe care le facea in cel mai mare secret. S-a aflat astfel ca obisnuia sa colinde cu masina prin Londra ca sa hraneasca persoane fara adapost, ca a donat milioane de lire organizatiilor care se ocupa de copii nevoiasi ori ca a oferit sume consistente unor straini despre care aflase ca au probleme financiare.

Si, de multi ani, George oferea constant bilete gratuite la concerte sale asistentelor medicale care i-au ingrijit mama in ultimele ei zile de viata.