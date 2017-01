GLOBURILE DE AUR 2017. "La La Land", cel mai premiat film din istoria galei, cu 7 trofee. Lista completa a castigatorilor

Cea de-a 74-a editia a Globurilor de Aur a avut loc duminica noapte, la Beverly Hills Hotel din Los Angeles.

Marele castigator al serii a fost filmul "La La Land", care a obtinut sapte trofee si a devenit cel mai premiat film din istoria galei. "Moonlight" a primit un singur trofeu, dar extrem de important - cel mai bun film de drama. Ryan Gosling si Emma Stone au primit fiecare Globul de Aur pentru rolurile superbe din musicalul "La La Land", de care s-a indragostit toata lumea in acest an.

Casey Affleck a primit trofeul pentru cel mai bun actor intr-un film de drama in "Manchester by The Sea" si i-au crescut sansele sa fie nominalizat si chiar sa primeasca Premiul Oscar la finalul lunii februarie.

"The Crown" a invins veteranul si celebrul "Game of Thrones" si a luat Globul de Aur pentru cel mai bun serial de drama.

"La La Land", un musical romantic despre o actrita care incearca sa faca cariera si un pianist de jazz care se lupta sa reuseasca la Hollywood, a plecat cu Globuri de Aur pentru interpretare pentru starurile Ryan Gosling si Emma Stone, cu premiile pentru scenariu si regie obtinute de Damien Chazelle, dar si cu premii pentru coloana sonora si cel mai bun cantec original.

"Acesta este un film pentru visatori si cred ca speranta si creativitatea sunt cele mai importante lucruri din lume", a spus Emma Stone dupa decernarea premiului.

Lista complete a castigatorilor Galei Globurilor de Aur 2017:

Cel mai bun film de drama - "Moonlight"

Cel mai bun regizor - Damien Chazelle ("La La Land")

Cea mai buna actrita intr-un film de drama - Isabelle Huppert – “Elle”

Cel mai bun actor intr-un film de drama - Casey Affleck "Manchester by The Sea"

Cel mai bun musical/film de comedie - "La La Land"

Cel mai bun actor intr-un film de comedie/musical - Ryan Gosling, "La La Land

Cea mai buna actrita intr-un musical/film de comedie - Emma Stone "La La Land

Cea mai buna actrita intr-un rol secundar Viola Davis – “Fences”

Cel mai bun actor in rol secundar - Aaron Taylor-Johnson ("Nocturnal Animals")

Cel mai bun actor intr-un serial de comedie/musical - Donald Glover – “Atlanta”

Cel mai bun serial de drama - "The Crown"

Cea mai buna actrita intr-un serial de drama Claire Foy – “The Crown”

Cel mai bun actor intr-o miniserie/film de televiziune - Tom Hiddleston "The Night Manager"

Cel mai bun film strain "Elle", regizat de Paul Verhoeven

Cel mai bun film de animatie - "Zootopia"

Cel mai bun scenariu original - "La La Land", Damien Chazelle

Cea mai buna actrita intr-o miniserie/film de televiziune Olivia Colman – “The Night Manager”

Cel mai bun cantec original: "City of Stars", Justin Hurwitz

Cea mai buna coloana sonora originala - "La La Land"

Cel mai bun actor intr-o miniserie/film pentru televiziune: Hugh Laurie – “The Night Manager”

Cea mai buna miniserie - “The People v O.J. Simpson: American Crime Story”

Cea mai buna actrita in rol secundar intr-o miniserie/film pentru televiziune Sarah Paulson – “The People v O.J. Simpson: American Crime Story”

Cel mai bun serial de televiziune comedie/musical - Atlanta

Cea mai buna actrita intr-un serial de televiziune musical/comedie -Tracee Ellis-Ross (“Black-ish”)

Cel mai bun actor intr-un serial de drama Billy Bob Thornton – “Goliath”

CELE MAI TARI MOMENTE ALE SERII LA GALA GLOBURILOR DE AUR 2017:





Cel mai bun film de drama - "Moonlight"

06:04 Si ultimul trofeu al serii ii revine lui "Moonlight", filmul care a primit Globul de Aur pentru cea mai buna drama. Intreaga sala aplauda intens, semn ca filmul este extrem de popular in randul celor de la Hollywood

Best Film goes to... #Moonlight! https://t.co/TdI2b5PHLY #GoldenGlobes pic.twitter.com/ocIPOBCuIu

— IMDb (@IMDb) January 9, 2017

Cea mai buna actrita intr-un film de drama - Isabelle Huppert – “Elle”

06:00 Leonardo DiCaprio prezinta penultimul trofeu al serii, pentru cea mai buna actrita intr-un film de drama, care ii revine lui Isabelle Hupert, pentru rolul din "Elle". Iata o surpriza, favoritele categoriei fiind Natalie Portman pentru "Jackie" si Amy Adams pentru "Arrival"

.@LeoDiCaprio takes the #GoldenGlobes stage to present the penultimate award of the night: Best Actress in a Motion Picture - Drama. pic.twitter.com/JQSpuju6hA

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 9, 2017

Cel mai bun actor intr-un film de drama - Casey Affleck "Manchester by The Sea"

05:54 Trofeul pentru cel mai bun actor intr-un film de drama il primeste Casey Affleck pentru rolul din "Manchester by The Sea". De la inceput a fost favoritul categoriei iar scandalul sexual in care a fost implicat, dupa ce a fost acuzat de hartuirea sexuala, nu i-a umbrit deloc momentul de glorie al carierie sale de pana acum.

05:45 "La La Land" a devenit cel mai premiat film din istoria Globurilor de Aur. A strans pana acum 7 Globuri de Aur, depasind recordul detinut de One Flew Over the Cuckoo’s Nest si Midnight Express, fiecare premiat cu cate sase trofee.

Cel mai bun musical/film de comedie - "La La Land"

06:45 La La Land primeste Globul de Aur pentru cel mai bun musical, asa cum se astepta toata lumea si este marele castigator al serii, judecand dupa numarul de trofee pe care l-a primit pelicula lui Damien Chazelle in aceasta seara. Hollywood-ul s-a indragostit de acest musical, care pare sa aiba toate sansele si la mariile categorii la Premiile Oscar

05:43 Mai este putin pana cand vor fi anunati si ultimii castigatori ai serii, iar pe Twitter multi sunt nemultumiti de faptul ca filmul "Moonlight" considerat una dintre cele mai puternice drame ar putea ramane fara niciun trofeu in aceasta seara

Cea mai buna actrita intr-un musical/film de comedie - Emma Stone "La La Land

05:30 Emma Stone castiga Globul de Aur pentru cea mai buna actrita intr-un musical/film de comedie. Actrita urca pe scena si isi ridica trofeul si tine un discurs, extrem de emotionata.

Congrats to Emma Stone, this year's winner for Best Performance By An Actress in a Motion Picture - Musical or Comedy! #GoldenGlobes pic.twitter.com/wQboOD9DoI

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 9, 2017

Cel mai bun actor intr-un serial de comedie/musical - Donald Glover – “Atlanta”

Cel mai bun regizor - Damien Chazelle ("La La Land")

05:25 "La La Land" castiga inca un trofeu important - cel mai bun regizor, Damien Chazelle. La 31 de ani, cineastul este considerat deja unul dintre marile talente

05:10 Gala Globurilor de Aur a continuat cu un moment emotionant, dupa ce actrita Meryl Streep a fost recompensata cu trofeul Cecil B.DeMille pentru intreaga ei cariera.Viola Davis a fost cea care a prezentat-o, iar pe ecranele mari din sala au rulat imagini din cariera extraordinara a uneia dintre cele mai mari actrite nascute vreodata.

Streep, vizibil emotionata, a fost aplaudata in picioare si ovationata de catre cei prezenti la ceremonie. Culmea, tocmai azi si-a pierdut vocea. Dupa ce aduce aminte de varietatea de talente si generatii care se afla in sala, Streep face si o remarca la adresa lui Trump. "Daca ii dai pe toti afara din tara, nu o sa mai fie nimic de vazut decat fotbal si arte martiale" a spus actrita.

Discursul i-a facut pe toti cei din sala sa se ridice si sa o aplaude minute in sir. Cu siguranta, acesta este discursul despre care va vorbi toata lumea incepand de maine.

"Lipsa de respect incita la lipsa de respect. Violenta incita la violenta. Si cand cei aflati in functie de conducere se folosesc de pozitiile lor ca sa ii batjocoreasca pe ceilalti, suntem pierduti" a spus Meryl Streep in unul dintre cele mai puternice discursuri de la gala.

At tonight's #GoldenGlobes we honor Hollywood legend Meryl Streep with the prestigious Cecil B. Demille Award. pic.twitter.com/dxpeCDNXY6

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 9, 2017

Meryl exits to the night's first standing ovation 130 minutes in #GoldenGlobes pic.twitter.com/r7I957x4KH

— Janice Min (@janicemin) January 9, 2017

.@violadavis gives the introduction for this year's Cecil B. DeMille Award recipient, Meryl Streep. #GoldenGlobes pic.twitter.com/LafpKlwsDh

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 9, 2017

Cel mai bun serial de drama - "The Crown"

Cea mai buna actrita intr-un serial de drama Claire Foy – “The Crown”

04:55 Doua premii dintr-un foc pentru serialul "The Crown", intens aclamat de cinefili. Pana acum, a luat doua Globuri de Aur pentru cea mai buna actrita si cel mai bun serial de drama.

04:45 Tom Hiddleston a tinut un discurs impresionant, in care a adus in prim plan munca extraordinara a celor din Medici Fara Frontiere. Acesta a vorbit si despre implicarea sa in activitati caritabila alaturi de ONU si despre situatia tragica din Sudan.

Cel mai bun actor intr-o miniserie/film de televiziune - Tom Hiddleston "The Night Manager"

Congratulations to Tom Hiddleston (@twhiddleston) - Best Actor in a Television Movie or Miniseries - The Night Manager - #GoldenGlobes pic.twitter.com/6Hzj9OTsAA

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 9, 2017

04:42 Tom Hiddleston castiga Globul de Aur pentru cel mai bun actor intr-o miniserie/film de televiziune pentru rolul din "The Night Manager"

04:42 Gala continua cu un omagiu adus actritelor Debbie Reynolds si fiica sa, Carrie Fisher, care s-au stins din viata la o zi distanta la finalul acestui an. Cel mai cunoscut rol al lui Carrie Fisher ramane cel din saga Star Wars, unde a interpretat-o pe Printesa Leia.

The #GoldenGlobes pays tribute to Carrie Fisher and Debbie Reynolds https://t.co/GBSxVwtW60 pic.twitter.com/Kj2ub1Xez3

— Hollywood Reporter (@THR) January 9, 2017

04:41 In timp ce Ryan Gosling urca pe scena sa isi ridice trofeul, Ryan Reynolds si Andrew Garfield au fost surprinsi intr-un moment comic, in care "se sarutau"

Andrew Garfield and Ryan Reynolds kissing is instantly iconic #GoldenGlobes pic.twitter.com/re0IJGwuJp

— mean plastic (@meanpIastic) January 9, 2017

Cel mai bun film strain "Elle", regizat de Paul Verhoeven

04:40 Trofeul pentru cel mai bun film strain ii revine peliculei "Elle" a regizorului Paul Verhoeven, o surpriza neasteptata in aceasta categorie. Pana si cineastul este surprins atunci cand ii este inmanat Globul.

04:30 Staruile filmelor DC Comics (actrita Gal Gadot) si Marvel (actorul Chris Hemsworth) impreuna pe scena pentru a prezenta unul dintre trofeele serii

Marvel and DC stars on the same stagea Is that alloweda aaaa #GoldenGlobes #WonderWoman #ThorRagnarok pic.twitter.com/jU7rbO3Lwd

— Entertainment Weekly (@EW) January 9, 2017

Cel mai bun film de animatie - "Zootopia"

04:29 "Zootopia" a castigat Globul de Aur pentru cea mai buna animatie a anului. In mod neasteptat, pe Rotten Tomatoes acesta este filmul cu cele mai bune recenzii din acest an.

Cel mai bun scenariu original - "La La Land", Damien Chazelle

04:26 Ploua cu trofee pentru musicalul "La La Land". Dupa premiul pentru coloana sonora si cel mai bun actor, musicalul a primit Globul de Aur si pentru cel mai bun scenariul original, scris de Damien Chazelle

Cel mai bun actor intr-un film de comedie/musical - Ryan Gosling, "La La Land"

Congrats to @RyanGosling, who won #GoldenGlobes Best Performance by an Actor in a Motion Picture - Musical or Comedy! pic.twitter.com/KQUy719r5P

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 9, 2017

04:20 Ryan Gosling castiga Globul de Aur pentru cel mai bun actor intr-un musical/comedie. Asa cum era de asteptat, starul filmului "La La Land" era favorit in aceasta seara. Actorul i-a multumit sotiei sale, Eva Mendes, pentru rabdarea de care a dat dovada in timpul filmarilor pe care Gosling le facea departe de casa pentru "La La Land'. Cei doi au doua fetite impreuna

.@amyschumer & @goldiehawn present Best Performance by an Actor in a Motion Picture - Musical or Comedy. #GoldenGlobes pic.twitter.com/oOQ2spTgvV

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 9, 2017

04:16 Olivia Colman nu a fost prezenta in sala sa isi ridice trofeul, insa a fost acceptat in numele ei de catre prezentatorii categoriei, Kristen Bell si Cuba Gooding Jr

Cea mai buna actrita intr-o miniserie/film de televiziune Olivia Colman – “The Night Manager”

04:16 Olivia Colman a castigat Globul de Aur pentru cea mai buna actrita in rol secundar intr-o miniserie/film de televiziune pentru rolul din "The Night Manager"

.@IMKristenBell and @cubagoodingjr present Best Performance by an Actress in a Supporting Role in a TV Series or TV Movie! #GoldenGlobes pic.twitter.com/o5N2mJeD7h

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 9, 2017

Cea mai buna actrita intr-un rol secundar Viola Davis – “Fences”

04:08 Viola Davis castiga trofeul pentru cea mai buna actrita intr-un rol secundar in "Fences"

Cea mai buna coloana sonora originala - "La La Land"

03:55 A venit si primul trofeul pentru musicalul "La La Land", pentru cea mai buna colona sonora. Nimeni nu este surprins de aceasta alegere :)

Congratulations to "City Of Stars": Music Justin Hurwitz, Lyrics Benj Hasek & Justin Paul - Best Original Song - @LaLaLand - #GoldenGlobes pic.twitter.com/USJmNeUwxM

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 9, 2017

03:51 Info inedit: Tracee Ellis Rose este prima actrita de culoare care castiga Globul de Aur la categoria actrita intr-un serial de comedie din ultimii 35 de ani

Cel mai bun actor intr-o miniserie/film pentru televiziune: Hugh Laurie – “The Night Manager”

03:50 Hugh Laurie revine in atentie dupa rolul genial din "Dr. House" si mai castiga un Glob de Aur in aceasta seara pentru cel mai bun actor intr-un rol secundar intr-o miniserie

03:45 Pana acum atmosfera este una destinsa, insa gala pana acum este una obisnuita. Si din culise apar imagini pe Twitter: cantaretului John Legend i-a fost gresit numele pe biletul de la masa, pe care scrie "John Ledgend"

They misspelled John Legend's name aaaa #GoldenGlobes pic.twitter.com/oVucOvl8rO

— Music News & Facts (@musicnews_facts) January 9, 2017

Cea mai buna miniserie - “The People v O.J. Simpson: American Crime Story”

03:43 Inca un trofeul pentru miniseria “The People v O.J. Simpson: American Crime Story”, care a fost numit cea mai buna miniserie. Criticii si fanii au fost incantati de serial, atat pentru scenariu cat si pentru interpretarile foarte reusite ale distributiei,

Cea mai buna actrita in rol secundar intr-o miniserie/film pentru televiziune Sarah Paulson – “The People v O.J. Simpson: American Crime Story”

03:40 Sarah Paulson a urcat pe scena si ridica trofeul pentru cea mai buna actrita intr-o miniserie in "The People v O.J. Simpson: American Crime Story”. Trofeul a fost prezentat de Nicole Kidman si Reese Whiterspoon

Nicole Kidman & @RWitherspoon present Best Performance by an Actress in a Limited Series or a Motion Picture Made For TV! #GoldenGlobes pic.twitter.com/2EVWDj8ktN

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 9, 2017

Cel mai bun serial de televiziune comedie/musical - Atlanta

03:30 Cel mai bun serial de televiziune comedie/musical a fost desemnat "Atlanta". Donald Glover a urcat pe scena sa ridice trofeul si a multumit orasului Atlanta si "tuturor persoanelor de culoare din Atlanta pentru ca existati si sunteti atat de vii"

Cea mai buna actrita intr-un serial de televiziune musical/comedie -Tracee Ellis-Ross (“Black-ish”)

03:28 Iata si castigatoarea pentru cea mai buna actrita intr-un serial de comedie/musical: Tracee Ellis-Ross – “Black-ish”

Cel mai bun actor intr-un serial de drama Billy Bob Thornton – “Goliath”

03:20 Billy Bob Thornton castiga trofeul pentru cel mai bun actor intr-un serial de drama in “Goliath”

03:16 Pe internet, primele reactii privind prestatia ca gazda a lui Jimmy Fallon nu sunt chiar bune. Se pare ca glumele sale politice nu ii reusesc intotdeauna si cea din seara asta, cum ca "Globurile de Aur onoreaza votul popular"

03:15 Trofeul i-a surprins pe multi, favoritul categoriei pana in aceasta seara fiind Mahershala Ali pentru filmul "Moonlight". Astfel, fimul regizorului si desginerului Tom Ford ia primul trofeu din aceasta seara.

Cel mai bun actor in rol secundar - Aaron Taylor-Johnson ("Nocturnal Animals")

. @nocturnalanimal's Aaron Taylor-Johnson is the first #GoldenGlobes winner of the night! pic.twitter.com/ACkDPaz6P8

— NBC (@nbc) January 9, 2017

03:15 Primul trofeu al serii ii apartine lui Aaron Taylor-Johnson pentru cel mai bun actor in rol secundar in "Nocturnal Animals"

03:10 Teleprompterul a picat, iar Jimmy Fallon va fi nevoit sa improvizeze, asa ca acesta a inceput seria de glume la adresa lui Donald Trump si a ironizat chiar momentul petrecut la el in emisiune, cand l-a ciufulit in direct pe presedintele ales al SUA, un moment pentru care Fallon a fost criticat.

03:00 Gala a inceput, iar gazda Jimmy Fallon si-a facut aparitia triumfator pe scena. Asa cum era de asteptat, momentul artistic de inceput este un musical, o parodie la filmul favorit al serii, "La La Land".

02:50 Pe covorul rosu, la interviuri, s-au strecurat si cateva gafe. Cantaretul Pharell a fost intrebat cum este sa fie nominalizat pentru filmul "Hidden Fences", care nu exista, insa acesta a trecut cu gratie peste momentul stanjenitor si nu a facut nicio remarca.

"you're nominated for Hidden Fences" pic.twitter.com/7My6dtEkbG

— Dave Itzkoff (@ditzkoff) January 9, 2017

02:00 Incepe una dintre cele mai frumoase si stralucitoare nopti din lumea entertainmentului si a filmului. Cea de-a 74-a editie a Globurilor de Aur se apropie de inceput, iar pe covorul rosu si-au facut aparitia cele mai mari vedete de la Hollywood si cei nominalizat in aceasta seara. Emma Stone, Natalie Portman, Winona Ryder, Ryan Gosling, Sienna Miller se numara printre vedetele serii.

Natalie Portman

Ca intotdeauna, Gala Globurilor de Aur este locul unde actritele si designerii isi etaleaza rochiile si creatiile spectaculoase si cu siguranta editia din acest an va oferi cateva aparitii memorabile.

In mai putin de o ora, va incepe gala, care va fi prezentata de Jimmy Fallon, celebrul prezenetator al showului "The Tonight Show".