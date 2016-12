Imaginea care confirma relatia dintre Jennifer Lopez si Drake. Reactia Rihannei dupa ce a aflat ca sunt un cuplu

Acum, cantaretea a postat o imagine in care apare intr-o ipostaza extrem de tandra, alaturi de cantaretul Drake.

Jennifer Lopez si Drake sunt ot mai apropiati si practic au confirmat faptul ca au o relatie amoroasa, dupa ce cantareata a postat pe Instagram o poza in care este in bratele lui Drake, intr-un moment plin de afectiune.

Cantareata de 47 de ani si rapperul de 30 de ani ar avea o relatie de cateva saptamani, dupa cum a scris presa tabloida. Intre timp, Rihnanna, cu care rapperul Drake a avut o relatie tumultoasa, i-a dat unfollow lui Jennifer Lopez pe Instagram, semn ca nu este deloc multumita de faptul ca este implicata intr-o relatie cu fostul ei iubit.

O sursa a povestit pentru tabloide ca desi exista 17 ani diferenta intre ei - Jennifer Lopez are 47 de ani, iar Drake 30 de ani- nu este o problema. "Jen si Drake au incercat sa tina secret relatia amoroasa dintre ei ca sa sugereze ca doar lucreaza impreuna. Insa, adevarul este ca cei doi sunt un cuplu, diferenta de varsta nu ii deranjeaza, se distreaza impreuna" a spus un apropiat pentru Metro.

A photo posted by Jennifer Lopez (@jlo) on Dec 27, 2016 at 11:38pm PST