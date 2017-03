Jennifer Lopez are o relatie cu un fost iubit al Madonnei. Cine este barbatul din viata vedetei

Cantareata si actrita Jennifer Lopez, in varsta de 47 de ani, care a avut recent o scurta aventura, ce a durat cateva luni, cu rapperul Drake, a inceput in ultimele saptamani o relatie cu fostul jucator de baseball Alex Rodriguez, potrivit site-ului revistei People.

”Relatia lor a inceput de cateva saptamani”, a dezvaluit o sursa pentru People.com.

”Jennifer pare incantata. El a fost mereu aproape de familia ei, iar ei ii place faptul ca si el are copii. Este constienta, insa, ca el este cam afemeiat si ramane precauta in aceasta privinta. Pentru moment, doar se distreaza impreuna. Ea este din nou singura si ii place ideea de a avea din nou intalniri romantice”, a adaugat aceeasi sursa.

Jennifer Lopez are doi copii in varsta de noua ani, gemenii Max si Emme, cu cel de-al treilea sot al ei, cantaretul Marc Anthony, in timp ce Alex Rodriguez are doua fiice - Natasha, in varsta de 12 ani, si Ella, in varsta de opt ani - cu fosta lui sotie, Cynthia Scurtis.

Agentii de presa ai celor doua vedete nu au confirmat deocamdata relatia dintre Jennifer Lopez si Alex Rodriguez.

Alex Rodriguez, in varsta de 41 de ani, a devenit din nou un barbat singur, dupa ce a pus capat relatiei sale de un an cu antrenoarea Anne Wojcicki, in luna februarie.

Jennifer Lopez a avut o relatie de cativa ani, marcata de mai multe despartiri si impacari, cu dansatorul Casper Smart, in varsta de 29 de ani.

Jennifer Lopez a inceput relatia cu Casper Smart la doar cateva luni dupa ce ea si Marc Anthony si-au anuntat despartirea, in vara anului 2011. Cei doi cantareti latino, care au impreuna doi copii - gemenii Max si Emme -, au fost casatoriti timp de sapte ani. Divortul lor a fost finalizat in 2014.

Marc Anthony a fost cel de-al treilea sot al cantaretei si actritei Jennifer Lopez. Ea a mai fost casatorita cu dansatorul Chris Judd si cu ospatarul cubanez Ojani Noa si a avut relatii intens mediatizate cu rapperul Sean ”Diddy” Combs si cu actorul Ben Affleck.