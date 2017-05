Julianne Moore, Michelle Williams si doi copii cu deficiente de auz au "deschis balul" la Cannes. Ce film a fost huiduit

Pelicula "Wonder-struck", creata de studiourile Amazon, ii are in distributie pe Julianne Moore, Michelle Williams si doi copii cu deficiente de auz.

Julianne Moore si Michelle Williams au fost rasfatatele serii pe covorul rosu. La 56 de ani, Moore a purtat cu gratie o rochie alba, decorata cu paiete si fulgi. Michelle Williams a ales o rochie lunga, de un gri metalizat, care sa creeze un contrast de efect cu parul blond-argintiu, tuns scurtCele doua actrite joaca in "Wonder-struck", un film despre legatura bizara ce apare intre doi copii surdo-muti, o fetita si un baietel, care traiesc in Statele Unite, in perioade diferite.

Amandoi pornesc pe drumul descoperirii. Fetita vrea sa-si gaseasca idolul, o actrita interpretata de Julianne Moore. Baietelul isi pierde mama, interpretata de Michelle Williams, si tanjeste sa-si cunoasca tatal

Pentru aceasta a patra ei colaborare cu Todd Hayes, Moore a invatat limbajul semnelor.

Julianne Moore, actrita: "Nu trebuie sa faci nimic in filmele lui Todd, face el totul pentru tine. Tot ce trebuie sa faci e sa intri in lumea lui."

Pe Michelle Williams a entuziasmat-o colaborarea cu micii actori, aflati la primul lor film.

Michelle Williams, actrita: "Imi place sa lucrez cu copiii si pentru ei. Imi place sa fac filme destinate copiilor. Fiindca sunt la varsta la care absorb atat de multe."

Incantat de colaborarea cu micii actori a fost si regizorul peliculei, Todd Hayes.

Todd Hayes, regizor: "Am avut incredibilul noroc sa o gasim pe aceasta fetita, Millie, care, de prima oara cand am vazut-o, m-a facut sa inghit in sec si sa tremur. Era ceva legat de integritatea ei ca persoana."

Un film produs de Netflix, primit cu huiduieli

Pe de alta parte, controversa starnita de selectionarea unor filme produse de platforma online Netflix, care nu vor fi difuzate in cinematografele din Franta, continua sa tina prima pagina. La proiectia de presa a peliculei "Okja", fluieraturile, provocate de aparitia logo-ului Netflix pe generic, s-au tranformat in cor de huiduieli din cauza formatului setat gresit.

Proiectia a fost intrerupta si reluata dupa cateva minute.