Jurnalul de seara de la BBC a inceput cu 4 minute de tacere. Prezentatorul n-avea nici prompter, nici materiale montate

Din cauza unei defectiuni tehnice, prezentatorul a inceput jurnalul de seara cu patru minute de tacere desavarsita: fara prompter si materiale montate, si chiar fara a sti sigur daca e sau nu in direct pe post. Culmea e ca telespectatorii n-au fost deloc agasati de cele patru minute irosite.

Patru minute “nesfarsite” jurnalistul veteran al BBC Huw Edwards s-a uitat in camera, intr-o tacere desavarsita, sparta de repetate jingle-uri care anunta un eveniment grav de ultima ora.

In cele patru minute de colaps tehnic, Edwards a stat cuminte, cu exceptia unor grimase discrete.

Multi internauti au savurat momentul de tacere, dupa potopul de evenimente grave, chiar tragice, din ultimele saptamani. S-a aflat ulterior ca sistemul tehnic a cazut cu doar cateva secunde inainte ca Edwards sa intre in emisie.

Huw Edwards, prezentator BBC: "Era un asa galagie in regie incat nimeni nu s-a sinchisit sa-mi spuna si mie ca eram in emisie. Cumva am intuit asta, asa ca m-am straduit sa stau cuminte."

Edwards s-a jucat putin cu mouse-ul laptopului si a mazgalit ceva pe o foaie, starnind curiozitatea telespectatorilor. "Cerea ajutor ori schita un meniu pentru cina care urma", si-au dat unii cu parerea.

Huw Edwards: "De fapt, ascultam atent harmalaia din regia de emisie."

Dupa ce a scapat de jurnalul de seara, Edwards a tradat stresul resimtit, dezvaluind pe Twitter ca planuia sa se destinda cu o bere rece.