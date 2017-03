Justin Bieber a umilit o fana inaintea unui concert. "Ma dezgusti" - VIDEO

Totul s-a petrecut pe 10 martie, la Melbourne. Cu cateva ore inainte de un concert pe Stadionul Etihad, Bieber a fost vazut cand tocmai isi lua o inghetata. Evident ca multi fani au iesit sa-l intalneasca, ceea ce nu a reprezentat nicio problema pentru tanarul artist canadian.

Urcand apoi in masina, cantaretul cere admiratoarelor sale sa nu faca poze cu el. Sabah Helal, o tanara de 20 de ani, incearca totusi sa imortalizeze momentul pe care ea il considera probabil unic.

"Mi-ai incalcat intimitatea, nu, nu vreau sa fac o poza. Uita-te la tine, ma dezgusti", a spus cantaretul in timp ce se urca in masina.

"Fiica mea a varsat toate lacrimile pe care le avea. Ea isi dorea enorm sa-l intalneasca si el a umilit-o", s-a confesat mama acesteia pentru Herald Sun.

Justin Bieber calls out Australian fan: "You have no respect level, you make me sick". pic.twitter.com/qBopBhDnYW

— Pop Crave (@PopCravings) March 11, 2017