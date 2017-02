Lacrimi, zambete, dar si multi copii talentati. S-a dat startul show-ului de muzica, Vocea Romaniei Junior - VIDEO

Competitia a fost deschisa de Jessica Lazarescu. Pentru ca are o voce fermecatoare, fetita a reusit sa intoarca scaunele celor 3 jurati. Ea a ales sa mearga in continuare in echipa interpretei Andra.

Iar Ioan Ciurea a facut un adevarat spectacol pe scena. A cantat si a dansat cum a putut mai bine. Fiind fanul lui Moga, micutul de 7 ani l-a ales pe interpret sa-i fie antrenor.

O alta concurenta care si-a asigurat un loc in etapa urmatoare este Eva. Ea a interpretat o piesa lenta, iar in ultima secunda a facut-o pe Inna sa apese butonul.

Pe scena de la Vocea Romaniei Junior a iesit un adevarat fan al muzicii rock. Andrei a ales melodia Highway to hell si a demonstrat ca are o voce puternica. In total, 5 copii au alesi in echipele juratilor. Noi concurenti vor iesi pe scena duminica viitoare, pentru a-si incerca puterile.