Lorelai Mosnegutu, tanara fara maini care canta la pian, a castigat "Romanii au talent". Ce va face cu marele premiu

Adolescenta a cucerit din nou publicul si juriul si - de aceasta data - si marele premiu, de 120.000 de euro.

Alti zece concurenti au fost la un pas de a-si vedea acest vis implinit.

Povestea adolescentei a emotionat o tara intreaga, iar vineri seara Lorelai a reusit sa fascineze din nou publicul si juriul.

Lorelai stie exact ce va face cu marele premiu, de 120.000 de euro.

Lorelai Mosnegutu: "O sa-mi cumpar un apartament in Bucuresti, la parter sau la etajul 1, cu mobila personalizata. O sa investesc in cariera mea muzicala restul o sa-i donez saracilor. Pentru mine a insemnat un nou inceput, o renastere."

Abandonata la nastere, Lorelai a fost crescuta, in plasament, de "mama Vio". Ia lectii de canto si de orga de ani de zile si isi doreste sa urmeze liceul de arta.

Mama adoptiva: "Pare ca totul este ireal, un vis - de mult asteptat de ea. Sigur ii va deschide un nou drum."

Andra: "Un om care ne invata ca daca iti doresti, se poate. Sa oferi atata emotie intr-o interpretare, e un talent."

Andi Moisescu: "Cred ca cei de acasa n-au cum sa se opuna unei combinatii care nu are cum sa fie decat castigatoare. Cand adaugi peste talent si emotie, este imposibil sa nu castigi."

Inca de la prima reprezentatie din concurs, Lorelai i-a impresionat pana la lacrimi pe jurati si a convins-o pe Mihaela Radulescu sa apese butonul auriu.

Mihaela Radulescu: "Ea e un talent iesit din comun, m-a impresionat talentul ei de a trai frumos dincolo de a canta la pian, la chitara, cu vocea."

Pe urmatorul loc in clasament au fost dansatorii de la OK World Wide.

OK World Wide: "Vrem sa deschidem sala despre care vorbim si sa vina cat mai multi copii care sa traiasca o viata sanatoasa."

Pe locul al treilea s-a situat Fang Shuang.

Fang: "Cred ca viata mea scenica va continua. Am primit o cetatenie neoficiala deja, acesta este un cadou, un dar nepretuit."

Premiul de originalitate al show-ului “Romanii au talent”, in valoare de 10.000 de euro, a fost castigat de Eduard Antal.

Eduard: "Inseamna o mare responsabilitate sa port in brate aceasta incredere a oamenilor in talentul meu, in posibilitatea ca pot sa fac ceva cu acest instrument."

A fost o seara cu emotii coplesitoare, dar si cu multe momente special, iar pe scena, a facut spectacol si maestrul Gigi Caciuleanu.