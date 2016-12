Maia Sandu a acceptat provocarea “Manequin Chellange”. Cum apare in filmulet - VIDEO

Maia Sandu a fost surprinza in timp ce discuta cu Tudor Panzari in timp ce alti zeci de tineri il ajutau cu lemne sau protestau. Potrivit celor de la PAS, astfel participantii vor sa traga un semnal de alarma privind faptul ca anul 2017 va fi al saptelea pe care barbatul il va petrece in strada. Asta dupa ce acum 14 ani locuinta sa a fost demolata, iar instanta de judecata a obligat autoritatile sa-l asigure cu spatiu locativ. Pe o platforma online, tinerii au lansat o campanie de colectare a banilor pentru a-i cumpara lui Tudor Panzari o casa.