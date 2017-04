Noul film Fast and Furious a fost lansat. Ce actrita s-a alaturat productiei si care sunt scenele dedicate lui Paul Walker

Superproductia, a 8-a din serie, promite sa isi delecteze fanii cu o poveste palpitanta, actiune spectaculoasa si o distributie excelenta. Actorilor "veterani" ai seriei, Vin Diesel si Dwayne Johnson, li s-a alaturat pentru prima oara si frumoasa Charlize Theron, intr-un rol negativ.

La premiera filmului, botezat "The Fate of the Furious", Vin Diesel a intampinat-o pe Charlize Theron cu o imbratisare indelungata. Fermecatoarea actrita a fost din nou intruchiparea elegantei hollywoodiene, intr-o rochie alba, fara bretele.

Relatia personajelor pe care le interpreteaza cei doi este, de fapt, si punctul central al intrigii din noul film.

Charlize, nou-venita in distributia seriei, o intruchipeaza misterioasa Cipher, care il seduce pe Dom si il convinge sa intre in lumea interlopa si sa-si tradeze prietenii. Aceasta rasturnare de situatie le va testa increderea fanilor.

Vin Diesel, actor: “Avand in vedere povestea si calea intunecata pe care o apuca Dom, le adresam de fapt, o povocare fanilor. Cata incredere aveti in Doma V-a pierit increderea in caracterul sau si valorile pe care le reprezintaa”

Charlize Theron nu este nici ea straina de filmele de actiune. A jucat cel mai recent in Mad Max- Fury Road. Cu toate acestea, spune ca nu s-a molipsit de "microbul" vitezei.

Charlize Theron, actrita: "Nu cred ca sunt o mare amatoare de riscuri, in viata reala.Vreau sa spun ca...imi place sa supravietuiesc"

Vedeta de 41 de ani spune ca s-a integrat imediat in "familia" Fast and Furious.

Charlize Theron: “M-am distrat grozav! Vin m-a sustinut si m-a intampinat cu bratele deschise, a fost grozav sa pot face acest rol!"

Filmul este plin de momente care amintesc de regretatul Paul Walker. Actorul, care a jucat in 6 din filmele Fast and Furious, si-a pierdut viata intr-un accident de masina in 2013.

Vin Diesel: "Sunt foarte multe scene .. s-ar putea sa nu va dati seama la inceput, insa partea filmata in Cuba este un tribut adus lui"

Filmul are mari sanse sa repete succesul precedentului. Fast and Furious 7 a ajuns in timp record la incasari de 1 miliard de dolari.