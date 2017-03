Noul videoclip al lui Snoop Dogg l-a enervat pe Donald Trump. Presedintele SUA sugereaza ca rapperul ar putea fi arestat

"Va imaginati ce galagie ar fi fost daca @SnoopDogg, fara o cariera, ar fi tintit si ar fi tras cu arma spre Presedintele Obamaa Puscarie!", a scris Trump pe Twitter, potrivit The Independent.

In felul acesta, presedintele SUA s-a aratat deranjat de imaginile din ultimul clip al lui Snoop, in care acesta trage cu un pistol de jucarie catre un personaj care poarta o masca imitand-ul pe Trump, iar din teava armei iese un steag pe care scrie: "Bang!".

De altfel, avocatul personal al presedintelui american, Michael Cohen, a declarat pentru TMZ ca a fost "socat" de acest video.

"Este total dezgustator. Iar Snoop ii datoreaza scuze lui Snoop", a mai spus Cohen.

"Nu este absolut nimic amuzant in incercarea de asasinare a unui presedinte si sunt pur si simplu socat de ce a facut el, pentru ca am crezut ca e mai bun de atat", a mai spus avocatul.

La randul sau, senatorul de Florida Marco Rubio a declarat: "Daca persoana gresita vede asta si intelege gresit, ai putea avea o problema adevarata. Snoop nu ar fi trebuit sa faca asta. Am mai avut presedinti asasinati pana acum ... asa ca orice asemanator ar trebui sa fie tratat cu grija de oameni".

Rapperul californian Snoop Dogg a apelat la elemente inspirate din universul circului pentru a critica intr-un videoclip-pamflet excesele noului presedinte american Donald Trump.

Seful Statelor Unite este prezentat in acest clip ca un clovn desfigurat de razele ultraviolete. Totodata, clipul este un protest fata de violentele comise de politistii din Statele Unite, informeaza Le Figaro, potrivit News.ro.

Intr-o societate dominata de circari, clovnii conduc companii mass-media si pot chiar sa pretinda functia de presedinte al Statelor Unite. Acesta este mesajul central din noul videoclip al rapperului Snoop Dogg.

Regizat de Jesse Wellens si James DeFina pentru single-ul ”Lavender”, rapperul californian ofera in noul clip al sau o viziune de cosmar asupra lumii, in care violente ale Politiei si arestari arbitrare sunt permanent comise asupra minoritatilor.

Noul clip este pentru cantaretul american si o maniera de a isi ”exorciza” furia pe care acesta o are fata de Donald Trump, rebotezat in videoclip ”Ronald Trump” si prezentat sub forma unui clovn desfigurat de razele ultraviolete.

Ideea videoclipului-pamflet ii apartine lui Jesse Wellens. Cineastul, pe care amatorii de farse video il cunosc in calitate de creator al ”PrankVsPrank”, un canal de referinta in domeniul farselor pe YouTube, a acordat, recent, un interviu pentru revista Billboard, in care a vorbit despre originile acestui videoclip.

”Conceperea sa (a videoclipului, n.r.) a coincis cu publicarea online si vizionarea in direct a agresiunii comise asupra lui Philando Castile si cu declansarea revoltelor, in iulie 2016”, a spus el.

Clipul piesei ”Lavender” repune in scena acel episod tragic, in cursul caruia Philando Castile, un afro-american in varsta de 32 de ani, a fost impuscat mortal de un politist in timpul unui control rutier.

”Am folosit metafora clovnilor pentru a arata ca ceea ce se intampla este clovnesc, ridicul. In acest moment, nu mai suntem respectati in America”, a adaugat Jesse Wellens.

Snoop Dogg considera ca ”Lavender” trebuie sa permita relansarea dezbaterilor despre agresiunea comisa asupra lui Philando Castile.

”Nimeni nu ataca intrebarile adevarate, in timpul mandatului acestui clovn de presedinte. Am vrut sa imi acord timpul pentru a apasa pe butonul «Pauza» in timpul difuzarii unui cantec de petrecere”, a adaugat rapperul.

Single-ul ”Lavender” va face parte din noul album al cantaretului american, ce va fi lansat in luna mai.

Snoop Dogg, nascut pe 20 octombrie 1971 in California, este un rapper, compozitor si producator american. S-a remarcat in randul miscarii hip-hop de pe coasta de vest americana si a devenit unul dintre protejatii renumitului rapper si producator Dr. Dre.

Celebru pentru vocea lui trenanta, nonsalanta si lenesa, in contrast cu cele ale majoritatii rapperilor din generatia sa, Snoop Dogg a lansat o serie de albume de mare succes, cu versuri si titluri ce surprind si amuza prin ironia lor, precum ”Doggystyle”, ”Tha Doggfather”, ”Malice in Wonderland” si ”Doggumentary”, care s-au vandut in peste 40 de milioane de copii pe plan international.

Starul american detine insa si un record care nu este de invidiat, fiind artistul care a fost nominalizat de cele mai multe ori la premiile Grammy - de 17 ori - fara sa castige niciodata acest trofeu.