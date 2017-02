Oscar 2017. Moonlight, ales cel mai bun film dupa ce La La Land a fost anuntat victorios. Lista castigatorilor

CRONOLOGIA EVENIMENTELOR

Lista complete a castigatorilor:

Cel mai bun film: “Moonlight” Cel mai bun regizor: Damien Chazelle (”La La Land”) Cel mai bun actor in rol principal: Casey Affleck Cea mai buna actrita in rol principal: Emma Stone (”La La Land”) Cel mai bun actor in rol secundar: Mahershala Ali (”Moonlight”) Cea mai buna actrita in rol secundar: Viola Davis (”Fences”) Cel mai bun film strain: ”The Salesman” (Iran) Cel mai bun lungmetraj de animatie: ”Zootopia” Cea mai buna regie artistica: ”La La Land” Cel mai bun scenariu adaptat: ”Moonlight” (Barry Jenkins, Tarell Alvin McRaney) Cel mai bun scenariu original: ”Manchester by the Sea” (Kenneth Lonergan) Cea mai buna imagine: ”La La Land” Cel mai bun montaj: ”Hacksaw Ridge” Cea mai buna coloana sonora: ”La La Land” Cel mai bun cantec original: "City of Stars" (”La La Land”) Cel mai bun montaj de sunet: ”Arrival” Cel mai bun mixaj de sunet: ”Hacksaw Ridge” Cele mai bune efecte vizuale: ”The Jungle Book” Cel mai bun machiaj/ cea mai buna coafura: ”Suicide Squad” Cele mai bune costume: ”Fantastic Beasts and Where to Find Them” Cel mai bun scurtmetraj animat: ”Piper” Cel mai bun scurtmetraj de fictiune: “Sing” Cel mai bun lungmetraj documentar: ”O.J.: Made in America” Cel mai bun scurtmetraj documentar: “The White Helmets”

UPDATE 07:00 Gafa istorica la Hollywood. Oscarul pentru cel mai bun film este castigat de Moonlight dupa ce Faye Dunaway a anuntat din greseala castigator pe La La Land. Distributia musicalului La La Land multumea deja pe scena cand gazda Jimmy Kimmel a venit in fuga sa spuna ca este o confuzie si ca adevaratul castigator este "Moonlight".

UPDATE 06:55 Oscarul pentru cea mai bun actrita in rol principal este castigat de Emma Stone pentru prestatia din La La Land.

UPDATE 06:50 Oscarul pentru cel mai bun actor in rol principal merge la Casey Affleck pentru prestatia din Manchester by the Sea. Este primul Oscar si a doua nominalizare din cariera. Vizibil emotionat, acesta a multumit ca a fost inclus in comunitatea actorilor de elita de la Hollywood.

UPDATE 06:42 Oscarul pentru cel mai bun regizor merge la Damien Chazelle pentru La La Land. E cel mai tanar regizor din istorie premiat cu Oscar.

UPDATE 06:35 Jimmy Kimmel i-a jucat o farsa lui Matt Damon in timp ce acesta prezenta un premiu cu Ben Affleck

UPDATE 06:34 Oscarul pentru cel mai bun scenariu adaptat merge la Moonlight - Barry Jenkins, Tarell Alvin McRaney.

UPDATE 06:30 Oscarul pentru cel mai bun scenariu original merge la Manchester by the Sea - Kenneth Lonergan. Acesta este primul Oscar pentru Lonergan si a patra nominalizare din cariera.

UPDATE 06:20 Moment emotionat dedicat pierderilor de la Hollywood, din ultimul an.

UPDATE 06:18 Oscarul pentru cea mai originala melodie merge la City of stars, Justin Hurwitz - La la Land - a patra victorie pentru pelicula din 14 nominalizari.

UPDATE 06:15 Oscarul pentru cea mai buna coloana sonora a fost castigat de Justin Hurwitz - La la Land, este a treia statueta pentru pelicula, obtinuta in aceasta seara.

UPDATE 06:01 John Legend a interpretat City of Stars, melodie compusa pentru La La Land.

UPDATE 06:00 Oscarul pentru cinematography (regie de imagine) merge la La La Land - Linus Sandgren, aceasta este a doua statueta castigata de pelicula in aceasta seara. La finalul discursului sau de multumire ( n.r. Linus Sandgren este nascut in Suedia), Jimmy Kimmel si-a cerut scuze pentru "ce s-a intamplat in Suedia aseara", aluzie la gafa facuta acum o saptamana de Donald Trump.

UPDATE 05:52 Dupa doua ore de gala vine si una dintre cele mai tari glume ale gazdei. Pentru ca Donald Trump nu a scris nimic pe Twitter legat de Oscaruri (aluzie la mesajele lui dese), Jimmy Kimmel i-a scris in direct mesaje pe Twitter presedintelui american. Sala a izbucnit in ras

UPDATE 05:50 Oscarul pentru cel mai bun scurtmetraj de fictiune a fost Castigat de Sing.

UPDATE: 05:46 Oscarul pentru cel mai bun scurtmetraj documentar merge la The White Helmets. Directorul de imagine sirian Khaled Khateeb nu a putut participa la gala pentru ca i s-a refuzat intrarea in Statele Unite. O alta rusine pentru Donald Trump, relateaza The Guardian

UPDATE 05:36 Oscarul pentru montaj merge la Hacksaw Ridge.

UPDATE 05:32 The Jungle Book a castigat Oscarul pentru cele mai bune efecte vizuale.

UPDATE 05:30 Jimmy Kimmel a invitat pe scena turisti care erau Intr-o excursie la Hollywood si care au fost "casatoriti" in direct de Denzel Washington. Kimmel a facut o gluma despre numele unui turist, insa episodul nu a fost gustat pe Twitter unde a primit reactii negative

UPDATE 05:20 In caz ca va intrebati de ce unii acotori poarta panglici albastre in piept, aceasta este o forma de protest fata de decretul semnat de Donald Trump care interzice patrunderea pe teritoriul american a cetatenilor din sapte tari cu populatie majoritar musulmana.

UPDATE 05:15 Oscarul pentru decoruri merge la "La la Land".

UPDATE 05:11 Oscarul pentru cel mai bun lungmetraj de animatie a fost castigat de Zootopia.

UPDATE 05:10 Oscarul pentru cel mai bun scurtmetraj animat merge la .... Piper, produs de Pixar. Este primul Oscar si prima nominalizare pentru Alan Barillaro si Marc Sondheimer.

UPDATE 05:01 Oscarul pentru cel mai bun film strain merge la The Salesman (Iran). The Salesman, o drama familiala cu o actiune plasata in Teheran, ii aduce cel de-al doilea premiu Oscar pentru Asghar Farhadi, care a obtinut trofeul in 2012 cu filmul A Separation. Asghar Farhadi si actrita Taranesh Alidoosti nu sunt prezenti la eveniment, ei au anuntat inca din ianuarie ca nu vor veni la Los Angeles pentru a reprezenta filmul la gala premiilor Oscar, in semn de protest fata de decretul antiimigratie promovat de presedintele american Donald Trump. Premiul a fost ridicat de doi experti americano-iranieni din industria spatiala. Acestia au citit o declaratie a regizorului iranian: "Absenta mea este un semn de respect pentru oamenii din tara mea. Gestul lui Donald Trump este inuman"

UPDATE 05:00 Pana acum sunt deja 3 castigatori de culoare la Oscar 2017. Inca unul si este un record, relateaza Vulture.

UPDATE 04:45 Oscarul pentru cea mai buna actrita in rol secundar a fost castigat de Viola Davis pentru prestatia din Fences. Este primul Oscar si a treia nominalizare pentru ea. Si Viola primeste ovatii in Teatrul Dolby. "Am devenit artista si ii multumesc lui Dumnezeu pentru ca este singura profesie care sarbatoreste o viata" a spus Viola cu lacrimi in ochi, in discursul de multumire.

UPDATE 04:40 Jackie Chan, Anne V. Coates, Frederick Wiseman si Lynn Stalmaster au primit Oscaruri onorifice. Doar Jackie Chan si Lynn Stalmaster sunt prezenti in sala.

UPDATE 04:30 Oscarul pentru cel mai bun mixaj de sunet merge la Hacksaw Ridge, echipa: Kevin O'Connell, Andy Wright, Robert Mackenzie si Peter Grace. Pentru Kevin O'Connell este primul Oscar din cariera dupa 20 de nominalizari fara niciun premiu. UPDATE 04:25 Oscarul pentru cel mai bun montaj de sunet merge la Arrival, primul oscar si prima nominalizare pentru Sylvain Bellemare.

UPDATE 04:10 Oscarul pentru cel mai bun documentar - lungmetraj merge la O.J.: Made in America

UPDATE 04:07 Actritele din pelicula Hidden Figures, nominalizat la categoria Cel mai bun film, Taraji P. Henson, Octavia Spencer si Janelle Monae au adus-o pe scena pe Katherine Johnson (98 de ani). Publicul a aplaudat-o in picioare pe fiziciana si matematiciana afro-americana care a lucrat la NASA si a carei cariera a inspirat filmul Hidden Figures.

UPDATE 04:05 Oscarul pentru cele mai bune costume ajunge la Fantastic Beasts and Where to Find Them - Colleen Atwood este la al patrulea Oscar in cariera.

UPDATE 04:00 Oscarul pentru cel mai bun machiaj/ cea mai buna coafura a mers la echipa de la Suicide Squad.

UPDATE 03:50 Kimmel l-a luat din nou la tinta pe Donald Trump: a rugat ironic CNN, New York Times si orice publicatia ce contine cuvantul "Times" sa paraseasca sala.

UPDATE 03:50 Mahershala Ali a luat Oscarul pentru cel mai bun rol masculin secundar pentru prestatia din Moonlight. Aceasta este si prima sa nominlizare. Sala l-a ovationat. "Experinta acestui film a fost nemaipomenita. Vreau sa multumesc profesorilor mei" a spus el in discursul de multumire. In urma cu 4 zile, sotia lui a nascut o fetita. Este primul actor musulman, premiat cu Oscar, relateaza The Guardian.

UPDATE 03:45 Primul moment care a ridicat sala in picioare pentru aplauze: Jimmy Kimmel l-a ironizat pe Donald Trump pentru ca anumit-o pe Meryl Streep o actrita supraapreciata.

UPDATE 03:40 "Ii multumesc lui Donald Trump! Va aduceti aminte ca anul trecut Oscarurile erau cele rasistea Anul acesta cei de culoare salveaza NASA iar albii salveaza Jazz-ul" este una dintre glumele cu care Jimmy Kimmel si-a deschis monologul.

UPDATE 03:35 Justin Timberlake a deschis show-ul de la Teatrul Dolby cu melodia "Can't stop the feeling".

UPDATE 03:31 Parada starurilor pe covorul rosu a luat sfarsit. Incepe ceremonia de decernare a statuetelor

UPDATE 03:30 Halle Berry a facut furori pe retelele de socializare cu tinuta si mai ales coafura ei.

UPDATE 03:20 Naomie Harris, nominalizata pentru rolul din Moonlight si-a facut aparitia intr-o rochie alba, semnata Calvin Klein.

UPDATE 03:10 Alicia Vikander si Brie Larson au ales tinute in negru, in timp ce Viola Davis a atras atentia in rosu.

UPDATE 03:00 Gazda showului este Jimmy Kimmel. Este de asteptat ca gala sa fie una marcata de declaratii politice avand in vedere reactia starurilor fata de controversatul Donald Trump.

UPDATE 02:45 Tinute cu mult alb, auriu si argintiu pe covorul rosu. Nicole Kidman a impresionat cu o rochie Armani la defilarea in fata fotografilor.

UPDATE 02:30 Emma Stone, favorita principala pentru categoria cea mai buna actrita in rol principal pentru rolul din La La Land, si-a facut aparitia pe covorul rosu.

UPDATE 02:00 Noaptea de gala de la Teatrul Dolby din Hollywood, Los Angeles, a inceput cu parada starurilor pe covorul rosu.

Cel mai bun actor VA CASTIGA: Denzel Washington, ”Fences” Cassey Affleck, protagonistul din ”Manchester by the Sea”, pare imbatabil – a castigat aproape toate trofeele din sezonul actual -, dar interpretarea sa minimalista, discursurile de multumire dezechilibrate, discutiile din presa despre scandalul sexual in care a fost implicat in urma cu multi ani si prezenta unui concurent mult mai faimos, care a accelerat pe ultima suta de metri si l-a invins la SAG Awards (gala ce a prezis castigatorii la Oscarul din aceasta categorie in ultimii 13 ani la rand), sugereaza ca este vulnerabil. Aceasta ar putea fi cea de-a treia victorie la Oscar pentru Denzel Washington, care a fost premiat deja pentru rolul secundar din ”Glory”, in 1990, si pentru rolul principal din ”Training Day”, in 2002.

AR TREBUI SA CASTIGE: Casey Affleck, ”Manchester by the Sea” Cu o reticenta care stimuleaza curiozitatea, Casey Affleck , un actor care a avut in cea mai mare parte a carierei o emfaza care intriga, dovedeste in sfarsit masura talentul sau, in rolul unui barbat profund tulburat. Personajul lui este afectat de o durere care nu va disparea niciodata, iar interpretarea sa are impactul unei serii de descarcari electrice profunde, cu o frecventa si niveluri de intensitate neprevazute.

Cea mai buna actrita VA CASTIGA: Emma Stone, ”La La Land” Au trecut 12 ani de cand acest premiu a fost atribuit unei actrite care a jucat rolul principal intr-un lungmetraj ce a fost recompensat cu Oscarul pentru cel mai bun film, dar este greu de imaginat ca Emma Stone nu va fi premiata de Academia de film americana (AMPAS) – deoarece ea a castigat deja cele mai multe voturi la SAG Awards, Globurile de Aur si BAFTA -, cantand, dansand si jucand intr-o maniera splendida in ”La La Land”, filmul preferat al celor trei gale mentionate mai sus. Un avertisment: AMPAS a adaugat in randul membrilor sai multi artisti din strainatate in ultimul an, iar frantuzoaica Isabelle Huppert, care este o vedeta de pe vremea in care Emma Stone inca nu se nascuse, ar putea sa ii tenteze si sa primeasca voturile lor. AR TREBUI SA CASTIGE: Isabelle Huppert, ”Elle” Este intotdeauna dificil pentru o interpretare intr-o limba straina sa castige Oscarul, dar daca Isabelle Huppert nu va primi acest trofeu, anul 2017 va ramane in istorie drept una dintre rusinile permanente ale Academiei de film americane, alaturi de afronturile aduse unor legende precum Greta Garbo si Peter O'Toole, care nu au castigat niciodata Oscarul intr-o categorie competitiva. Prestatia lui Isabelle Huppert din ”Elle” este una dintre cele mai bune interpretari ce au fost reusite de una dintre cele mai bune actrite din toate timpurile si ea ar trebui sa castige acest trofeu in oricare an.

Cel mai bun film strain VA CASTIGA: ”The Salesman” (Iran) Comedia germana ”Toni Erdmann”, o coproductie cu participare romaneasca, a fost marele favorit in prima parte a sezonului, iar vestea despre realizarea unui remake al acestui film, cu Jack Nicholson in distributie, i-a revitalizat sansele. Insa ”Toni Erdmann” a pierdut statutul de favorit atunci cand iranianul Asghar Farhadi a anuntat ca va boicota Oscarurile din cauza incercarii presedintelui Donald Trump de a interzice accesul in Statele Unite pentru persoanele din sapte tari cu populatie majoritar musulmana. Se pare ca votantii din AMPAS vor dori sa il critice inca o data pe Trump si sa faca din Asghar Farhadi, la cinci ani dupa ce regizorul iranian a castigat Oscarul pentru film strain cu pelicula ”A Separation”, cel de-al patrulea cineast (dupa Fellini, Bergman si Saura) care a regizat cel putin doua pelicule care au triumfat la aceasta categorie. AR TREBUI SA CASTIGE: ”Toni Erdmann” Deoarece doua dintre cele mai bune filme ale anului, ”The Handmaiden” si ”Elle”, din nefericire, nu se afla printre cele cinci pelicule nominalizate, ”Toni Erdmann”, un film apreciabil si dezarmant de antrenant, reprezinta o alegere clara. Nefericita interdictie de calatorie aplicata musulmanilor ar putea sa ii orienteze pe unii dintre votantii Academiei spre ”The Salesman”, insa acest film nu se compara totusi cu cele mai bune pelicule din filmografia regizorului iranian.

Cel mai bun lungmetraj de animatie VA CASTIGA: ”Zootopia” ”Kubo and the Two Strings” a castigat BAFTA, dar ultima data cand un film Disney sau Pixar a fost nominalizat la aceasta categorie a Oscarurilor si a pierdut trofeul s-a petrecut in urma cu 10 ani. De fiecare data cand un film Disney sau Pixar castiga, mai multi angajati ai acestor studiouri devin membri AMPAS, aducand astfel, apoi, si mai multe victorii. ”Zootopia”, o animatie care capteaza spiritul epocii actuale, a beneficiat de cronici mai bune si a generat incasari mai mari decat oricare dintre concurentii lui. In plus, a castigat si Annie Award, un premiu care s-a diferentiat de Oscarul pentru animatie doar de cinci ori in ultimii 16 ani.

CINE AR TREBUI SA CASTIGE: ”La Tortue Rouge” Intr-un an in care trei lungmetraje animate produse cu bugete mici concureaza cu doua pelicule de tip blockbuster produse la Hollywood, broasca testoasa (din ”La Tortue Rouge) a fost mai buna decat iepurele (din ”Zootopia”). Pe cat de elaborate si pline de evenimente sunt ”Zootopia” si ”Moana”, pe atat este de simplu si de concis din punct de vedere dramatic ”La Tortue Rouge”, un film care are simplicitatea unei povesti stravechi ce strabate veacurile si care nu ar putea fi realizat cu o eleganta mai mare decat aceea pe care o poseda deja.

Lista completa a nominalizarilor pentru cea de-a 89-a editie a premiilor OscarCel mai bun film: ”Arrival”, “Fences”, “Hacksaw Ridge”, “Hell or High Water”, “Hidden Figures”, “La La Land”, “Manchester by the Sea”, “Lion”, “Moonlight”

Cel mai bun regizor: Denis Villeneuve ”(Arrival”), Mel Gibson (”Hacksaw Ridge”), Damien Chazelle (”La La Land”), Kenneth Lonergan (”Manchester by the Sea”), Barry Jenkins (”Moonlight”)

Cel mai bun actor in rol principal: Casey Affleck (”Manchester by the Sea”), Andrew Garfield (”Hacksaw Ridge”), Ryan Gosling (”La La Land”), Viggo Mortensen (”Captain Fantastic”) si Denzel Washington (”Fences”)

Cea mai buna actrita in rol principal: Isabelle Huppeert (”Elle”), Ruth Negga (”Loving”), Natalie Portman (”Jackie”), Emma Stone (”La La Land”) si Meryl Streep (”Florence Foster Jenkins”)

Cel mai bun actor in rol secundar: Mahershala Ali (”Moonlight”), Jeff Bridges (”Hell or High Water”), Lucas Hedges (”Manchester by the Sea”), Dev Patel (”Lion”) si Michael Shannon (”Nocturnal Animals”)

Cea mai buna actrita in rol secundar: Viola Davis (”Fences”), Naomie Harris (”Moonlight”), Nicole Kidman (”Lion”), Octavia Spencer (”Hidden Figures”), Michelle Williams (”Manchester by the Sea”)

Cel mai bun film strain: ”Land of Mine” (Danemarca), ”A Man Called Owe” (Suedia), ”The Salesman” (Iran), ”Tanna” (Australia) si ”Toni Erdmann” (Germania).

Cel mai bun lungmetraj de animatie: ”Kubo and the Two Strings”, ”Moana”, ”My Life As a Zucchini”, ”The Red Turtle”, ”Zootopia”

Cea mai buna regie artistica: ”Arrival”, ”Fantastic Beasts and Where to Find Them”, ”Hail Caesar”, ”La La Land”, ”Passengers”

Cel mai bun scenariu adaptat: ”Arrival” (Eric Heisserer), ”Fences” (August Wilson), ”Hidden Figures” (Allison Schroeder, Theodore Melfi), ”Lion” (Luke Davies), ”Moonlight” (Barry Jenkins, Tarell Alvin McRaney)

Cel mai bun scenariu original: ”Hell or High Water” (Taylor Sheridan), ”La La Land” (Damien Chazelle), ”The Lobster” (Yorgos Lanthimos, Efthymis Filippou), ”Manchester by the Sea” (Kenneth Lonergan), ”20th Century Women” (Mike Mills)

Cea mai buna imagine: ”Arrival”, ”La La Land”, ”Lion”, ”Moonlight”, ”Silence”

Cel mai bun montaj: ”Arrival”, ”Hacksaw Ridge”, ”Hell or High Water”, ”La La Land”, ”Moonlight”

Cea mai buna coloana sonora: ”Jackie”, ”La La Land”, ”Lion”, ”Moonlight”, ”Passengers”

Cel mai bun cantec: "Audition" (”La La Land”), "Can’t Stop the Feeling!" (”Trolls”), "City of Stars" (”La La Land”), "The Empty Chair" (”Jim: The James Foley Story”), "How Far I'll Go" (”Moana”)

Cel mai bun montaj de sunet: ”Arrival”, ”Deepwater Horizon”, ”Hacksaw Ridge”, ”La La Land”, ”Sully”

Cel mai bun mixaj de sunet: ”Arrival”, ”Hacksaw Ridge”, ”La La Land”, ”Rogue One: A Star Wars Story”, ”13 Hours”

Cele mai bune efecte vizuale: ”Deepwater Horizon”, ”Doctor Strange”, ”The Jungle Book”, ”Kubo and the Two Strings”, ”Rogue One: A Star Wars Story”

Cel mai bun machiaj/ cea mai buna coafura: ”A Man Called Ove”, ”Star Trek Beyond”, ”Suicide Squad”

Cele mai bune costume: ”Allied”, ”Fantastic Beasts and Where to Find Them”, ”Florence Foster Jenkins”, ”Jackie”, ”La La Land”

Cel mai bun scurtmetraj animat: ”Blind Vaysha”, ”Borrowed Time”, ”Pear Cider and Cigarettes”, ”Pearl”, ”Piper”

Cel mai bun scurtmetraj de fictiune: “Ennemis Interieurs”, “La Femme et le TGV”, “Silent Nights”, “Sing”, “Timecode”

Cel mai bun lungmetraj documentar: ”Fire at Sea”, ”I Am Not Your Negro”, ”Life, Animated”, ”O.J.: Made in America”, ”13th”

Cel mai bun scurtmetraj documentar: “Extremist”, “4.1 Miles”, “Joe’s Violin”, “Watani My Homeland”, “The White Helmets”

