Pana si spatarul banchetei este din carbon. Modificarile primite de G-Class de la RevoZport - FOTO

"Calatoria" Mercedes-ului G-Class (in versiune civila) incepea in 1979 dupa ce Sahul Iranului le ceruse nemtilor sa dezvolte un vehicul militar nemaintalnit pana atunci. Asa s-a nascut cel care urma sa devina un simbol al SUV-urilor si cu siguranta unul dintre cele mai usor de recunoscut modele din lume, multumita formei patratoase la care nu a renuntat nici pana in ziua de azi.

