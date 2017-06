Prodigy de la Mobb Deep a murit la 42 de ani. Rapperul fusese spitalizat in urma cu cateva zile

Johnson a fost internat intr-un spital din Las Vegas in urma cu cateva zile, dupa ce Mobb Deep a sustinut un concert in orasul american, a transmis intr-un comunicat Roberta Magrini, agenta rapperului.

Rapperul suferea de anemie falciforma, o boala ereditara a sangelui, inca de la nastere, insa cauza exacta a mortii nu a fost inca determinata.

Mobb Deep, format din Prodigy si Havoc, a fost infiintat in cartierul Queens din New York, in anii 1990, devenind unul dintre numele importante ale scenei rap de pe Coasta de Est, alaturi de Nas si Notorious B.I.G.. Cel mai cunoscut album al grupului este ”The Infamous”, lansat in 1995.

Duo-ul a lansat in 2014 ultimul disc, ”The Infamous Mobb Deep”, iar recent pornise in turneul ”The Art of Rap”, impreuna cu DMX si Ghostface Killah. Ultimul concert a fost sustinut in Las Vegas.

Staruri ale muzicii rap, precum Sean ”Diddy” Combs, Nicky Minaj, Lil Wayne si Nas i-au adus un omagiu lui Prodigy. Nas a publicat pe contul sau de Instagram o fotografie a rapperului, alaturi de mesajul ”Familie. Mobb Deep pentru totdeauna. RIP Prodigy”.

”Rap-ul a pierdut o legenda”, a scris Lil Wayne, in timp ce 50 Cent a precizat: ”Vei fi mereu iubit si ti se va simti lipsa. Dumnezeu sa te binecuvanteze si sa-ti binecuvanteze familia. Am ramas fara cuvinte”.