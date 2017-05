Robert Miles, autorul hitului "Children", a murit la numai 47 de ani. Care era numele sau adevarat

Anuntul mortii lui Miles a fost facut, initial, de DJ Mag Italia, site care a precizat ca vedeta a murit la Ibiza, din cauza unei boli necunoscute.

DJ Joe T Vannelli, apropiat al lui Miles, a transmis pe retelele de socializare: ”Vestea mortii unui artist foarte talentat al vremurilor noastre ma face neincrezator. Imi vor lipsi certurile, criticile, judecatile, dar mai ales talentul de a gasi sunete si melodii incomparabile”.

DJ-ul de origine italiana s-a nascut in Elvetia, pe 3 noiembrie 1969, sub numele Robert Concina.

Intrebat care a fost sursa de inspiratie a melodiei ”Children”, Robert Miles a declarat ca a compus piesa dupa ce tatal sau i-a aratat mai multe fotografii ale unor copii-victime din Iugoslavia 1994

Lansata in 1995, ”Children” nu a reusit sa ajunga in topuri, insa cand a fost Miles a prezentat-o intr-un club din Miami a fost auzita de Simon Berry de la Platipus Records.

Piesa a fost relansata ca single de pe albumul ”Dreamland”, aparut in luna noiembrie a aceluiasi an, si a ocupat primul loc in topuri din 12 tari. lui ”Dreamland” i-au urmat sase materiale de studio, cel mai recent - ”Th1rt3en” - fiind lansat in 2011.