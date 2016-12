Rodica Cioranica a imbracat pentru a doua oara rochia de mireasa. Provocarea acceptata de prezentatoarea serilor perfecte de la ProTV - VIDEO

Bat clopotele de nunta? Colega noastra Rodica Cioranica a imbracat pentru a doua oara rochia de mireasa. De data aceasta, focoasa blonda vrea sa fie o mireasa mai rebela, mai plina de viata si mai jucausa.

O mireasa sexy ca ea, este fericita linga un barbat care stie ...

Rodica CIORĂNICĂ: “... sa fie aproape de tine oricand. Sa se intereseze cu adevarat de ce faci tu. Sa-si faca griji pentru cum faci, ce faci, ti-a iesit, nu ti-a iesit si sa fie alaturi de tine atunci cand nu-ti iese si cand iti iese foarte bine sa stie sa se bucure impreuna cu tine, sa te surprinda evident. De multe ori ei mai intirzie la acest capitol.“

Linga asa un barbat, frumoasa prezentatoare ar vrea sa-si savureze nunta ...

Rodica CIORĂNICĂ: “... pe malul unui ocean sau a unei mari. Sa fie foarte multi prieteni in jur, cei mai buni prieteni, nu obligatoriu numarul si sa fiu fericita.”

Rodica Cioranica este gata sa traiasca aceasta poveste fantastica si in viata reala, vreodata, insa pina isi gaseste bucata de rai unde sa dea un chef, jurnalista isi face de cap pe la sedinte foto.

Rodica CIORĂNICĂ: “Am avut o sedinta foto care mai de curand nu este o sedinta foto de nunta, cat cum ar arata o mireasa ideala, faina, care se distreaza, care este fericita cu adevarat. Care nu se gandeste ce se gandesc neamurile care stau la masa , care se simte bine in pielea ei si chiar traieste ziua nuntii chiar pentru ea si pentru iubitul ei. ”

Aura, interpretă: „Chiar vreau sa o coplementez. Este foarte usor sa lucrez cu Rodica, probabil din motiv ca este din domeniu. Este si o fire asa mai creativa. Dupa trecerea anilor se vede altfel mireasa si daca ar fi sa fie azi mireasa cu siguranta am vedea-o doar asa. ”

Rodica CIORĂNICĂ: “Pe inceputul shootingului ne-am luat ramas bun de la adolescenta, ne-am facut de cap ca o fetiscana jucausa inca, pentru ca veselia, copilaria nu trebuie sa lipseasca niciodata din ochii unei femei si sufletul unei femei si ne-am jucat si cu pantofii bineinteles am incaltat sosete.”

Nu vrem sa ne despartim de rochia noastra foarte frumoasa si atunci imbracam un pulover gros sau un sacou al mirelui si iesim afara cu o cescuta de cafea sa recapitulam cele mai frumoase momente ale unei seri.”

Aurelia GANDEA, director revistă: „Editia de iarna a revistei mereu este una speciala deoarecere iese in perioada pregatirilor de sarbatoare, spiritul acest special , a viselor, a confesiunilor si noi am provocat-o pe Rodica pentru un pictorial mai special pentru revista noastra , dar speram sa fie ceva extraordinar.”

Rodica a purtat mai multe tinute, accesorizate cu coafuri lejere si accesorii fine. In toate s-a simtit o mireasa fericita si implinita. Iar in aceasta rochie alba din dantela ar spune da in fata altarului.

Rodica CIORĂNICĂ: “Uite in rochia asta m-as vedea, ea nu este o rochie de mireasa, este o rochie de bal mai curand si eu am fost o data mireasa, daca as mai repeta o data as visa la o rochie de genul asta. O rochie care sa se regaseasca intre o nunta si o petrecere pur si simplu asa cu gasca, cu prietenii. Este si alba, dar si foarte sexy si de printesa , asa cum nu am avut atunci cand am fost mireasa si foarte feminina evident.”

Natalia MITEREVA, fotograf: „Eu pe Rodica o stiu demult ... cred ca noua ne-a iesit.”

Abia astept sa joc la nunta Rodicai. E frumoasa foc, sper sa fie si la fel de fericita!