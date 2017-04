Schimbarile prin care a trecut Brad Pitt dupa despartirea de Angelina Jolie. Fotografiile, pe prima pagina a tabloidelor

Actorul pare sa fi trecut printr-o schimbare radicala dupa despartirea de Angelina Jolie.

Brad Pitt a slabit foarte mult, avand un aspect diferit in pozele publicate de presa britanica. Actorul s-a refugiat in ultimele luni intr-un studio de arta din Los Angeles, ocupandu-se acum de sculptura sub indrumarea prietenului sau Thomas Houseago.

Pitt petrece si 15 ore pe zi lucrand la operele lui in timp ce asculta piese triste, scrie publicatia britanica The Sun.

Aici gasiti mai multe imagini cu schimbarea actorului!

"Brad petrece mult timp lucrand la operele lui si asculta piese care emotioneaza. Toata lumea stie ca acele opere reflecta ce i s-a intamplat in viata personala. Invata destul de repede. Arta este o cale prin care se concentreaza asupra unui lucru si isi ia gandurile de la orice altceva. Vrea sa faca ceva constructiv decat sa mearga si sa petreaca“, a declarat o sursa.

In afara de scurta aparitie la gala Globurilor de Aur 2017, Pitt a evitat orice aparitie publica. Nici macar la Oscar 2017 nu a participat, desi se numara printre producatorii filmului „Moonlight“, care a castigat premiul pentru "Cel mai bun film".

Recent, in jurul lui Brad Pitt au circulat zvonuri ca ar avea o relatie cu Kate Hudson, insa, in cele din urma, paparazzi au surprins-o pe actrita plimbandu-se de mana cu cantaretul si chitaristul Danny Fujikawa (fost membru al formatiilor Lightwave Records si Chief) pe strazile din Los Angeles.