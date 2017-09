Serile de jazz revin la Chisinau! Toamna aceasta, Festivalul Ethno Jazz il aduce pe scena de la Chisinau pe pianistul nominalizat de sapte ori la Premiile Grammy, iar surprizele nu se opresc aici

Incheiem luna septembrie pe acorduri de jazz. Festivalul Ethno Jazz revine toamna aceasta, la Chisinau, cu cea de-a XVI-a editie, iar programul celor 3 zile de festival este unul cu totul si cu totul special. Evenimentul va aduce pe 22, 23 si 24 septembrie pe scena de la Filarmonica Nationala "Serghei Lunchevici".

Spectacolele vor incepe la 18:00.

Primul concert va avea loc pe 22 septembrie, iar pasionatii de jazz vor avea parte de o atmosfera boema. De la 18:00, pe scena vor iesi 3 formatii care promit sa prinda publicul intr-o vraja. Este vorba despre Folk Reverse din Moldova, Gorkem Sen din Turcia si World Kora trio din SUA, Mali si Franta.

Folk Reverse, trupa care va deschide primul spectacol, este un proiect contemplat de Anatol Stefaneţ, Dan Bruma si Oleg Baltaga. Acest trio exploreaza gesturile folclorice, feeling-urile de jazz swing, improvizatia free si sonoritatile neoclasice.

Folk Reverse

Dupa Folk Reverse, pe scena va iesi Gorkem Sen, cel care a inventat un instrument muzical care iti da fiori cand il asculti, indiferent pe ce dispozitiv rulează. Ineditul sau instrument muzical, numit Yaybahar, reprezinta un “sintetizator acustic in timp real”.

Gorkem Sen

Prima seara de jazz se va incheia pe notele celor de la World Kora Trio. Primii doi membri Eric Longsworth si Cherif Soumano s-au intalnit la un festival in Franta si de atunci au pus bazele formatiei, iar David Mirandon vine sa extinda spectrul sonor al acestui trio neobisnuit.

World Kora Trio

In cea de-a doua seara, cei care ii vor face pe amatorii de muzica ethno-jazz sa vibreze sunt Mihail Alperin si Evelina Petrova veniti din Norvegia si Rusia, formatia Antonia Silva Quartet ( Portugalia si Irlanda ) si Viva Flamenco din Polonia.

Nominalizat de sapte ori la Premiile Grammy, pianistul cubanezul Omar Sosa va deschide ultima seara de jazz, de la Chisinau, alaturi de trompetistul Joo Kraus duo din Germania. Dupa Sosa si Kraus, pe scena vor iesi formatiile MozuluArt si Kaiser band din Austria, Zimbabwe si Moldova.

Omar Sosa and Joo Kraus

Dupa MozuluArt, ansamblul care prezinta diverse piese prin fuziunea muzicii folclorice cu cea clasica, a muzicii populare cu cea a jazzului contemporan, cea care va incheia serile de jazz, la Chisinau, este trupa Kaiser Band. Cu instrumente clasice in maini si dragoste de muzica in sange, trupa are misiunea de a implica publicul intr-o calatorie fantastica: de la meditatie profunda asupra sensului vietii pana la acea dezlantuire totala, cand simti ca poti rasturna si muntii.





MozuluArt

Kaiser Band

In cele 16 editii, Festivalul Ethno Jazz a adunat 192 de formatii din 67 de tari, iar organizatorii promit ca nu se vor opri aici.

Informatii despre bilete gasiti AICI.

Pro TV Chisinau este partener media general al festivalului din acest an.