Solutia prin care Rusia ar putea participa la Eurovisionul din Ucraina. "Nu s-a mai facut asta niciodata pana acum"

Reprezentantii European Broadcasting Union (EBU) spun ca Iulia Samoilova ar putea intra in competitie prin intermediul unei transmisiuni live prin satelit – inclusiv in cazul in care ajunge in finala, scrie BBC.

„Nu s-a mai facut asta niciodata pana acum in istoria Eurovision, dar in spiritul valorilor concursului si pentru a sarbatori tema acestui an, diversitatea, decizia a fost luata astfel incat toti cei 43 de concurenti sa aiba sansa de a aparea“, spun reprezentantii EBU. „ Este imperativ ca Eurovision sa ramana distantat de problemele politice”.

Serviciul de securitate al Ucrainei (SBU) a interzis miercuri intrarea pe teritoriul Ucrainei, pe un termen de trei ani, a interpretei ruse Iulia Samoilova, reprezentanta Federatiei Ruse la Eurovision. Decizia a fost luata "pe baza unor informatii care arata ca a incalcat legile Ucrainei". Mai precis, Samoilova a concertat in Crimeea dupa anexarea peninsulei de catre Rusia.