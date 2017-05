Tanarul care si-a dat jos pantalonii pe scena Eurovision risca 5 ani dupa gratii. Ce a vrut sa-i faca lui Salvador Sobral

De asemenea, a marturisit si ca a vrut sa faca farsa in timp ce canta reprezentantul Portugaliei, dar l-a crutat pentru ca auzise ca are probleme cardiace.

Sambata seara, 230 de milioane de oameni care urmareau Eurovisionul au privit timp de cateva secunde posteriorul unui tanar infasurat in steagul Australiei.

Vitalii Sediuk, farsor: "Am vrut sa urc cand canta reprezentantul Portugaliei, dar mi-a fost mila de el. Are probleme cardiace."

Telespectatorii nu au primit nicio explicatie, dar presa a aflat repede ca era vorba despre un obisnuit al farselor mai mult sau mai putin gustate de public.

Tanarul si-a afisat partile intime la mai multe evenimente de gala din Europa si Statele Unite. In plus, acum 4 ani, la premiile Grammy, i-a smuls lui Adele trofeul din mana. L-a sarutat pe gura pe Will Smith, pe covorul rosu, si le-a imbratisat picioarele lui Leonardo Di Caprio si Bradley Cooper.

Vitalii Sediuk, farsor: "Daca nu eram eu, ci o persoana rau-intentionata... Cineva putea sa se apropie de Jamala cu un cutit."

Ministrul ucrainean de Interne l-a catalogat drept un idiot. Tanarul spune insa ca nu e vina lui ca a reusit sa urce pe scena, dupa ce a trecut de toti paznicii fara sa aiba un bilet sau acreditare, doar cu steagul australian primit de la un fan. Primaria Kievului ii acuza si pe producatorii show-ului.

Oleksei Reznikov, reprezentant al administratiei locale: "Ar fi putut sa schimbe cadrul, sa arate publicul, orice, numai sa nu vada asta 230 de milioane de oameni."

Tanarul va fi judecat in libertate, dar are interdictie de a parasi tara. El risca 5 ani de inchisoare pentru huliganism. Purtatorul de cuvant al Jamalei, artista care canta cand a urcat el pe scena, a pledat pentru clementa.