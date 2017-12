Top 7 cele mai frumoase targuri de Craciun din Europa - GALERIE FOTO

Targurile de Craciun sunt cele mai populare destinatii ale momentului. Majoritatea oraselor din Europa, cu traditie in organizarea acestor evenimente, au imbracat deja straie de sarbatoare si isi asteapta turistii cu tot felul atractii specifice sarbatorilor de iarna.

Citeste si: Mesaje de Craciun. Cele mai amuzante urari de sarbatori pe care le poti trimite celor dragi, noteaza protv.ro.





1. Targul de Craciun din Dresda, Germania

Este cel mai vechi targ de Craciun din Germania: are loc de peste 600 de ani. In a doua duminica din decembrie se tine aici Festivalul Prajiturii Stollen (prajitura cu fructe), care cantareste 3 tone.

2. Gradinile Tivoli din Copenhaga, Danemarca

Este al doilea cel mai vechi parc de distractie din Lume. De Craciun, peisajul este de poveste. Lacul se transforma in patinoar.

3. Grand Place si Piata Sainte-Catherine din Bruxelle, Belgia

Cu 240 de casute din lemn si tot felul de decoratiuni si bunatati este in topul preferintelor turistilor. Negustori din toate tarile vin aici sa-si vanda marfa.

4. Piata Centrala din Nuremberg, Germania

Peste 2 milioane de turisti din lumea intreaga viziteaza Targul de Craciun din Centrul Vechi al orasului Nurenberg. Atractia principala o reprezinta deliciile culinare tipice sarbatorilor de iarna: turta dulce, carnaciori sau vin fiert.

5. Piata Mare din Sibiu, Romania

Orasul din Romania de la poalele muntilor este de poveste in preajma Craciunului. Targul de Craciun din Sibiu ii imbie pe vizitatori cu turta dulce, kurtos sau cozonac.

6. Piata Orasului Vechi din Praga, Cehia

In jurul unui brad de Craciun imens se aduna cabanute colorate, de unde turistii pot cumpara celebra papusa ceha si alte jucarii din lemn, lumanari sau bijuterii, dar si celebrul vin facut din miere de albine, medovina.

7. Centrul istoric al orasului din Riga, Letonia

Are loc in inima Centrului Istoric din Riga. Imbracat in luminite, Targul pare o pagina rupta din cartile pentru copii. Turistii pot cumpara decoratiuni, tot delul de cadouri si pot incerca deliciile traditionale.