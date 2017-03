Traieste bucuria dansului la Pro TV: Incepe un nou show, in care vedetele din Romania vor demonstra cat de bine pot dansa - VIDEO

Uite cine danseaza este show-ul care sigur va va tine cu respiratia intretaiata. Pasiunea, orgoliul si sinceritatea, toate isi vor gasi locul pe scena. Artisti celebri din Romania isi vor incerca puterile in arta dansului.

Se anunta incercari uimitoare pentru vedete, dar si perechi la care nu v-ati asteptat. 4 jurati vor sta cu ochii tintiti pe dansatori si vor da verdictul. Printre ei, Andreea Marin.

Din echipa juratilor mai face parte Florin Calinescu, Mihai Petre si Gigi Caciuleanu, care au promis ca vor urmari cu atentie felul in care se misca artistii, cum intra in armonie cu partenerul de dans, dar si felul in care cei doi vor face spetacol.

12 concurenti, in total, se vor intrece pe scena la show-ul Uite cine danseaza.

Uite cine danseaza va incepe maine, la ora 20:30, imediat dupa Stirile Pro Tv.