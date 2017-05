Trista poveste a lui Salvador Sobral, castigatorul EUROVISION 2017. Tanarul nu poate sta mai mult de 2 saptamani fara medici - VIDEO

Insa in timp ce publicul l-a aplaudat pentru aceasta initiativa, membrii European Broadcast Union i-au cerut reprezentantului Portugaliei sa nu mai poarte astfel de haine cu mesaje, deoarece, in opinia lor, cuvintele pot fi interpretate politic.

"Acesta nu este un mesaj politc - este umanitar si este in esenta un mesaj uman", a spus artistul pentru blogul Wiwibloggs.

De asemenea, in conferinta de presa organizata pentru prima semifinala, el a explicat ce intentie a avut:

"Cand m-am gandit ca o sa ajung aici imediat m-am gandit la refugiati, pentru ca ei vor sa scape de moarte. Sa nu gresiti. Acesti oameni nu sunt imigranti, ei sunt refugiati, incearca sa scape de moarte."

"Nu vreau sa spun ca Europa nu face niciun efort. Toata lumea face eforturi. Insa parerea mea este ca.. sunt atatea chestii birocratice care se intampla in taberele de refugiati din Grecia, in Turcia, in Italia. Putem diminua aceste servicii birocratice. Le cer certificate de nastere unor oameni care vin pe niste barci de plastic ... e o nebunie." - a spus Salvador.

Iar discursul sau a fost foarte bine primit de presa din Kiev, dar si din afara, fiind preluat de multe publicatii. Portugalia nu a castigat niciodata pana acum Eurovision, asa ca intrebarea fireasca acum este ... cine este Salvador Sobrala

Cine este Salvador Sobral, castigatorul EUROVISION 2017

Salvador este un cantaret din Portugalia de doar 27 de ani, care s-a clasat pe locul 7 in tara sa la concursul Idolos, versiunea portugheza a show-ului Pop Idol.

In 2016, el si-a lansat albumul de debut, "Excuse me":

Artistul a atras atentia asupra sa din cauza conditiei sale fizice, ipoteza principala fiind ca ar avea o boala de inima, insa neconfirmata oficial, fapt care l-ar fi impiedicat sa plece la timp din Portugalia, pentru primele repetitii.

Sora sa, Luisa, a stat in locul sau la primele repetitii tehnice, pana cand Salvador a reusit sa ajunga pentru prima semifinala.

De asemenea, in timpul primei semifinale, el si sora sa nu au scapat nicio ocazie sa se distreze atunci cand camera de luat vederi nu era pe ei, facand tot felul de glume, castigand in acest fel atentia publicului.

Piesa cu care a castigat EUROVISION 2017 se numeste "Amar pelos dois", in traducere "Dragoste pentru doi", si a fost scrisa de sora sa, Luisa, potrivit Radio Times.

"Traim intr-o lume in care muzica este facuta de hituri de o vara. Acesta este un vot pentru oamenii care intr-adevar fac muzica. Muzica nu este ca artificiile, muzica trebuie simtita, asa ca hai sa incercam sa facem asta si sa aducem muzica inapoi", a spus artistul dupa ce a fost anuntat castigator la EUROVISON 2017.

Deutsche Welle scrie ca muzicianul din Portugalia a facut ca aparitiile sale pe scena sa fie "spontane si diferite", iar din motive medicale a ratat unele parti din repetitii, in conditiile in care Sobral este pe lista de asteptare a unui transplant de inima si nu poate calatori afara din tara mai mult de 2 saptamani fara echipa sa medicala.