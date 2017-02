Tuning bomba pentru VW Passat. Masina germana a primit roti pe 20" si 350 CP - FOTO

In timp ce intreaga America este numai ochi si urechi la ce se intampla in cadrul Salonului Auto de la Chicago, publicul european are parte zilele acestea de cu totul alte atractii, scrie 4tuning.ro

Vorbim, mai exact, despre un Volkswagen Passat modificat de celebra companie germana de tuning MTM, a carei motorizare turbo de doi litri dezvolta acum 350 de cai putere.

Cuplul maxim a crescut si el pana la 425 de Newton-Metri, in cazul in care te intrebai, astfel ca primii 100 de kilometri pe ora vin, mai nou, dupa aproximativ 5.4 secunde.

Oficialii celebrei companii germane de tuning insista, de asemenea, ca exemplarul ajuns pe mainile lor este capabil inclusiv de o viteza de top de aproximativ 266 km/h.