Ultimele imagini cu George Michael in public. Cantaretul era complet schimbat fata de imaginea cu care erau obisnuiti fanii

Vestea a venit ca un trasnet pentru toti apropiatii, dar si milioanele de fani din lumea intreaga.

Familia artistului a oferit un comunicat in care a anuntat moartea artistului, prin intermediul agentului sau. "Cu mare tristete, confirmam ca fiul nostru iubit, frate si prieten, George, a murit in pace in casa sa, de Craciun".

Din primele informatii aparute in presa internationala, o posibila cauza a mortii sale ar fi insuficienta cardiaca, insa informatia nu a fost confirmata.

Mai multe tabloide britanice au publicat imagini cu artistul la ultima sa aparitie publica. Schimbarea este uriasa: de la o silueta atletica si un corp perfect, George Michael se schimbase complet, luase foarte mult in greutate si era vizibil obosit.

Cantaretul a fost fotografiat in septembrie, alaturi de cativa prieteni, intr-un restaurant din OXfordshire, scrie Daily Mail.

George Michael a decedat duminica la locuinta sa din Goring, comitatul Oxfordshire, la vest de Londra, transmit EFE si AFP, citand BBC, care arata ca moartea sa nu este considerata suspecta de politia britanica.

"Sunt profund socat. Am pierdut un prieten drag, cel mai amabil si generos suflet si un artist stralucit. Gandurile mele se indreapta spre familia sa si toti fanii sai", a reactionat, pe Instagram, cantaretul britanic Elton John, citat de AFP.

Last pictures of George Michael show star looking very different as friends voiced concerns over his health https://t.co/1fpc2CZQvK pic.twitter.com/mhQJGhDQjN

— Mirror Celeb (@MirrorCeleb) December 25, 2016