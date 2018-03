Un nou film de groaza se anunta a fi unul dintre cele mai terifiante de pana acum - VIDEO

Au fost cateva filme de genul "The Babadook", "The VVitch" si recent "Veronica", dar acum se pare ca va aparea un alt film care va infricosa pe toata lumea. Filmul "A Quiet Place" este bazat pe o liniste completa intr-o lume populata de monstri care te vor ucide daca te vor auzi.

Monstrii par sa te lasa in pace daca esti complet silentios, dar daca ai facut si cel mai mic zgomor, ei vor veni si iti vor zdrobi coastele si te vor distruge in bucati.

Filmul este regizat de catre John Krasinki, cunoscut si sub numele de Jim din US Office, iar in rolurile principale sunt Emily Blunt si sotul ei. Ei joaca rolul unor parinti care traiesc in aceasta lume pe cat se poate de silentiosi pentru a nu fi bantuiti de creaturi misterioase.

Filmul are niste recomandari incredibile. Trailer-ul a fost primit foarte bine, fiind bine de stiut ca filmul va atinge asteptarile tuturor.

Un critic de filme, Kristy Puchko a scris un comentariu despre film, explicand cat de mult i-a placut: "A Quiet Place este un masterclass in suspans. Iti intoarce tipetele impotriva ta. Tensiunea este atat de intensa, incat vei simti goluri in stomac. Este un deliciu terifiant. Imi pare rau de oamenii care au fost martori tipetelor mele."

Numarul incredibil al recomandarilor acestui film sunt greu de calculat si ce este foarte incitant este ca filmul va fi lansat in Europa pe 4 mai.

Intreaga industrie cinematografica vorbeste despre acest film, si suntem foarte curiosi cat de infiorator va fi.