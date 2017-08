Videoclipul care a doborat recordurile de vizualizari in 24 de ore pe Youtube - VIDEO

În mai puţin de 24 de ore videoclipul piesei lui Swift — o ironie la propria persoană — ar fi fost vizualizat de peste 31 de milioane de ori fiind cel mai urmărit videoclip muzical din acest an în acest interval de timp, relatează Agerpres.

Clipul a reuşit performanţa de a atrage nu mai puţin de 3 milioane de vizualizări pe oră depăşind atât cel mai important debut muzical al anului (″Despacito″⁣ cu Justin Bieber — 22 de milioane de vizualizări în 24 de ore), cât şi videoclipul lui Adele pentru piesa ″⁣Hello″⁣, care a atras 27 de milioane de vizualizări în acest interval de timp, în 2015.

În total, videoclipul melodiei ″Look What You Made Me Do″⁣ a fost vizualizat până în prezent de peste 47 de milioane de ori.

Conform celor mai recente date furnizate de Spotify, cunoscuta platformă de muzică online, hit-ul lui Swift a fost difuzat de 23 de milioane de ori, precizează sursa citată.

Videoclipul melodiei ″Look What You Made Me Do″⁣ care va apărea pe albumul ″⁣Reputation″⁣ ce urmează să fie lansat la 10 noiembrie, a fost regizat de Joseph Kahn, care a lucrat şi pentru alţi artişti precum U2, Lady Gaga, Shakira, Destiny’s Child, Dr. Dre, Snoop Dogg, Mariah Carey, Christina Aguilera, 50 Cent, Britney Spears, Eminem, Janet Jackson, Katy Perry, Backstreet Boys, Muse, The Chemical Brothers, Eminem, TLC, Moby, George Michael, Garbage, Korn, The Black Eyed Peas, Pussycat Dolls, Kylie Minogue şi Imagine Dragons.

După ce a debutat şi a devenit celebră graţie stilului country, Taylor Swift a adoptat o altă direcţie artistică şi a devenit un “titan” al muzicii pop americane.

Cel mai recent album de studio al ei, “1989”, lansat în 2014, a înregistrat vânzări record în prima săptămână, în Statele Unite. Taylor Swift a primit un premiu Grammy pentru cel mai bun album al anului graţie acestui disc, devenind prima femeie din istoria industriei muzicale care a câştigat acest trofeu prestigios de două ori. Performanţa ei a fost egalată apoi de cântăreaţa britanică Adele, care, cu albumul “25″, a depăşit cifrele aferente vânzărilor reuşite de artista americană.