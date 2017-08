Videoclipul lui Taylor Swift a strans mai multe vizualizari decat rapperul sud-coreean Psy, care a detinut pana acum recordul - VIDEO

Si-a prezentat noul videoclip la MTV Video Music Awards, in premiera mondiala, iar in 24 de ore a reusit sa adune peste 43 de milioane de vizualizari. Taylor Swift astfel a doborat toate recordurile, din acest an. Este un videoclip pentru piesa Look what you made me do, cu un mesaj ironic la propria persoana.

In fiecare ora, clipul video a fost vazut cel putin 3 milioane de oameni, depasind astfel performanta lui Justin Bieber, pentru colaborarea cu Luis Fonsi la piesa Despacito. Melodia a atras 22 de milioane de vizualizari, intr-o zi.

A fost batut si recordul celebrei, Adele, care a facut senzatie acum 2 ani, cu piesa Hello. Atunci, interpreta a reusit sa adune 27 de milioane de vizualizari, in 24 de ore.