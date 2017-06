10 argumente de ce sa cumperi un apartament in Complexul de pe strada Grenoble - VIDEO

Tendintele pentru 2017 in materie de imobiliare s-au cam schimbat in comparatie cu anii trecuti. Oamenii au inteles cat de important e sa te alimentezi cu produse bio, sa adopti un mod sanatos de trai, sa fii activ, sa pretuiesti timpul si natura. Locuintele sunt parte integrata a vietii noastre, reprezentandu-ne ca personalitati. Pe langa confort, trebuie sa luam in considerare si anumite aspecte care au implicatii directe asupra sanatatii noastre si a familiei. Nu stiti cum ati putea gasi unul asemanator in Chisinau? Imobil Botanica va vine in ajutor cu o recomandare!