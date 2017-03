700 de tineri din Romania au obtinut de la UE pana la 50.000 de euro pentru a-si incepe afacerile in agricultura. Ce proiecte au depus

Au primit pana la 50 de mii de euro finantare si au fost alesi din mii doritori care si-au depus dosarul.

Ionut Moldovan are 21 de ani si a reusit sa ia bani europeni prin programul ''Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri''. Cultiva legume in Bihor si le livreaza clientilor la domiciliu.

Ionut Moldovan, fermier: "Dau bani nerambursabili si stimuleaza tinerii fermieri pentru ca nu-i chiar asa simplu, nu-i un domeniu care sa zici ca e foarte profitabil: e multa munca si nu extrem de multi bani.''

Si un alt tanar, din Timisoara, a luat 50 de mii de euro ca sa devina fermier. Cultiva cartofi, pepeni, conopida si varza.

Cosmin Cionca, agricultor: "Avem o cultura de cartofi timpurii si radacini de varza, incercam sa ne grabim sa vindem (...) Am reusit sa facem un contract cu un lant de supermarketuri si livram pentru multe magazine''.

Majoritatea proiectele depuse pentru accesarea banilor europeni sunt pentru ferme mixte - cereale si legume, sau cresterea animalelor.

Programul de sprijinire a tinerilor fermieri a inceput in 2009, cand se acordau cate 16.000 de euro proiectelor selectate. Din 2014, programul a fost schimbat, iar finantarea a crescut la 50.000 de euro. Bihor e printre judetele cu cele mai multe ferme infiintate cu bani europeni in ultimii zece ani.

Cristian Buzlea, director Oficiul pentru Finantarea Investitiilor Rurale, Bihor: "Daca in vechiul PNDR am avut un numar de 950 de tineri fermieri instalati in judetul Bihor, iata ca in aceasta noua programare, in urma a doua sesiuni pe care le-am deschis, avem peste 300 de tineri fermieri instalati. "

Prin programul de sprijinire a tinerilor fermieri, derulat anual, se pot acorda pana la 50.000 de euro pentru fiecare proiect. Cei care depun dosarul trebuie sa aiba pana in 40 de ani si cunostinte minime in domeniul agricol.

In 2016, la nivel national, prin acest program, 700 de tineri din 4.500 au reusit sa obtina finantare.