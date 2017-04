A castigat 1,5 mld. dolari intr-o singura zi si a ajuns al doilea cel mai bogat om al Planetei. Cum a dat lovitura

Cresterea cotatiei actiunilor Amazon.com a avut loc la o zi dupa ce compania de comert electronic a anuntat planurile de achizitie a retailerului online Souq.com, din Dubai, informeaza News.ro

Bezos are o avere neta de 75,6 miliarde de dolari, in indicele Bloomberg al miliardarilor, cu 700 de milioane de dolari mai mare comparativ cu cea a miliardarului Warren Buffett si cu 1,3 miliarde de dolari peste cea a lui Amancio Ortega, cel mai bogat european, proprietarul grupului spaniol de retail Inditex.

Averea fondatorului Amazo.com a crescut cu 10,2 miliarde de dolari in acest an si cu 7 miliarde de dolari de cand actiunile au inceput sa creasca la nivel global, dupa alegerea lui Donald Trump ca presedinte al Statelor Unite, in noiembrie 2016.

Cresterea averii lui Jeff Bezos este a treia ca marime in indicele Bloomberg al miliardarilor in 2017, dupa avansul de 18,4 miliarde de dolari consemnat de averea miliardarului chinez Wang Wei si cel de 11,4 miliarde de dolari al averii lui Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook.

Averea lui Buffett a crescut cu 1,7 miliarde de dolari in 2017, dar a scazut cu 4,7 miliarde de dolari de la un varf de 79,6 milairde de dolari atins pe 1 martie.

Ortega a realizat in acest an o cresterii a averii de 2,1 miliarde de dolari.

Averea lui Bezos este cu 10,4 miliarde de dolari sub cea a co-fondatorului Microsoft Bill Gates, cel mai bogat om din lume, care detine 86 de miliarde de dolari.