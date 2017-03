A crescut numarul emigrantilor bogati. Tara europeana care a pierdut cei mai multi milionari anul trecut si unde se duc

Franta a fost tara care a pierdut cei mai multi bogati, in timp ce Australia a ramas destinatia cautata de emigrantii milionari pentru al doilea an consecutiv, informeaza profit.ro.

Numarul milionarilor care s-au mutat in Australia a crescut cu 38% anul trecut, la 11.000, de la 8.000 in 2015, arata studiul citat de MarketWatch. Pe locul secund in topul destinatiilor se afla SUA, unde au ales sa locuiasca 10.000 dintre cei peste 80.000 de emigranti milionari, in crestere de la 7.000 in urma cu un an, urmata de Canada, care a primit 8.000 de noi milionari.

Franta, stat care a fost tinta mai multor atacuri teroriste in ultimii ani si care ar putea sa iasa din zona euro in cazul unei victorii la agerile prezidentiale a candidatei de extrema dreapta, Marine Le Pen, a pierdut 12.000 de milionari in 2016, cu 2.000 mai mult decat in 2015.

Le Pen, care militeaza pentru controlul imigratiei si al globalizarii, este creditata sa iasa pe primul loc in primul tur al alegerilor din aprilie-mai, insa majoritatea analistilor spun ca va pierde cel de-al doilea tur. O surpriza nu este insa exclusa, in special dupa experientele din Marea Britanie, de la referendumul pro-Brexit, si SUA, unde victoria lui Donald Trump a dat peste cap estimarile analistilor si investitorilor.

China a fost o alta tara care a inregistrat un flux puternic de emigranti anul trecut, arata studiul New World Wealth. Aproximativ 9.000 milionari au parasit Republica Populara Chineza in 2016, in stagnare comparativ cu 2015, fiind urmata in clasamentul statelor cu cei mai multi emigranti milionari de Brazilia, care a pierdut 8.000 de milionari, in urcare cu 300% raportat la anul anterior.

Din India si Turcia au plecat cate 6.000 de milionari, reprezentand o crestere anuala de 50%, respectiv 500%. In cazul Turciei, cresterea emigrarilor vine pe fondul atacurilor teroriste, al instabilitatii politice si a represaliilor care au urmat puciului esuat din iulie 2016.