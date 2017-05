A crescut numarul milionarilor moldoveni in 2016. Cel mai tanar dintre ei are 18 ani, iar cei mai multi traiesc in capitala

Potrivit datelor oferite de FISC, oficial in tara noastra au fost inregistrati 422 de milionari in lei, dintre care 314 sunt barbati si 108 femei. Veniturile acestora au fost incasate in mare parte din salariu, proprietatile date in arenda, din antreprenoriat, dar si din drept de autor. Venitul total al celor 422 de milionari este de aproape un miliard de lei, iar din aceasta suma in bugetul statului au mers 109 milioane de lei sub forma de impozite.

Cel mai mare venit inregistrat de un milionar de la noi este de 16 milioane de lei echivalentul a 800 de mii de euro. Potrivit celor de la FISC in 2016 am avut cu 64 de milionari mai multi decat in 2015.

Serghei PUSCUTA, DIRECTOR FISC: “Este bine ca numarul persoanelor cu venituri mari si care sunt venituri legal declrate este in crestere, este bine ca se atesta o crestere economica. Respectiv puterea de cumparare de cosnum este mai mare sia sta duce pe alnt la cresterea pe lant a economiei din tara.”

Cei mai multi moldoveni devin milionari intre 40 si 50 de ani - 254 de persoane. Pana la 30 de ani sunt 15 persoane milionare, iar dupa 60 de ani s-au inregistrat 50. Cei mai multi se imbogatesc din comert -80 de persoane, iar din domeniul pescuitului si sanatatii sunt doar doi milionari. 31 de milionari se ocupa de agricultura. Sapte, au incasat anul trecut venituri de peste 11 milioane de lei, iar 345 au obtinut intre un miion si trei milioane de lei.

Cei mai multi milionari sunt in municipiul Chisinau – 352, cu 49 mai multi decat in 2105.