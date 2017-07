Adio, dar raman cu tine! Ipoteza care rastoarna viitorul Europei: “Brexitul nu va avea loc!”

Hammond apreciaza ca Londra are nevoie de o perioada de tranzitie ”pentru a trece de la statu-quoul de azi la noua normalitate”.

Aceasta perioada de tranzitie se va incheia inaintea viitoarelor alegeri, prevazute in Marea Britanie in 2022, adauga el.

Numeroase intreprinderi acuza Guvernul ca da semnale care creeaza confruzie in privinta Brexitului.

Unii oficiali britanici de rang inalt spun ca regatul va parasi piata unica comuna, uniunea vamala si va pune capat migratiei din statele membre UE.Alti oficiali subliniaza ca aceste schimbari - care au consecinte economice uriase - nu vor avea loc peste noapte.

Hammond a declarat vineri pentru Sky News ca o perioada de tranzitie le va permite intreprinderilor ”sa continue sa opereze normal” in timp ce Londra isi stabileste relatia viitoare cu UE.CE: O perioada de tranzitie poate fi negociata dupa rezolvarea problemelor divortuluiComisia Europeana (CE) a anuntat vineri ca negocierea unei eventuale perioade de tranzitie dupa Brexit ar putea sa inceapa numai dupa rezolvarea problemelor divortului, relateaza Reuters.

Aceasta declaratie a fost facuta de un purtator de cuvant al Comisiei, invitat sa comenteze declaratii ale ministrului britanic al Finantelor Philip Hammond, care a apreciat vineri ca Londra are nevoie de o perioada de tranzitie de trei ani, pana in 2022, si ca vrea o solutie ”à la carte” in acest sens, adica aleasa de britanici.

”Odata ce stii incotro te indrepti, poti sa analizezi si cum ajungi acolo”, a declarat purtatorul de cuvant. ”Cate un lucru pe rand”, a adaugat el.”

In aceasta faza suntem pe punctul de a discuta detaliile despartirii, iar dupa acest lucru este facut in asa fel incat sa satisfaca pe toata lumea, am putea sa trecem la faza a doua”, a spus purtatorul de cuvant.

Premierul maltez merge mai departe: Brexitul nu va avea loc! Seful Guvernului Maltei spune ca incepe sa creada ca divortul intre Regatul Unit si Uniunea Europeana nu va avea loc, din cauza indoielilor in randul alegatorilor care au sustinut Brexitul.

”Pentru prima data incep sa cred ca Brexitul nu va avea loc”, a declarat Joseph Muscat intr-un interviu pentru editia de joi a ziarului olandez De Volkskrant.

Muscat, a carui tara a detinut presedintia UE in primul semestru al lui 2017, a subliniat ca observa semne care arata ca opinia publica se modifica. Premierul maltez si-a exprimat speranta ca un politician sa propuna un nou referendum cu privire la acordul final de iesire din UE.

”Ar fi bine ca un lider politic din Marea Britanie sa abordeze aceasta noua situatie si sa spuna «Noi vom supune acordul final cu privire la Brexit (aprobarii sau nu a) poporului” intr-un referendum.