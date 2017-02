Adio spatiu Schengen! Cele mai mari puteri ale Europei cer reactivarea frontierelor in UE. Comisia Europeana este de acord

"Persistenta amenintarii teroriste si eficienta controalelor actuale la frontierele interne arata necesitatea de a lansa o revizuire a Codului Frontierelor Schengen (...), in caz de amenintare grava pentru ordinea publica sau pentru securitatea interna”, au scris ministrii de Interne Thomas de Maiziere si Bruno Le Roux.

Scrisoarea, redactata la Berlin si datata 20 ianuarie, este adresata prim vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, si colegilor sai insarcinati cu Migratia si Securitatea, Dimitris Avramopoulos , respectiv Julian King.

Cei doi ministri, german si francez, vor reintroducerea controalelor pentru „durate mai lungi de timp decat cele prevazute in prezent” si ca regulile privind controalele sa fie mai flexibile.

Franta a primit acceptul pentru reintroducerea controalelor la granita pana la mijlocul lunii iulie, din cauza amenintarii teroriste persistente.

La randul sau, Berlinul si-a anuntat deja intentia de a justifica in viitor controalele la frontiere – reintroduse temporar in urma crizei migratorii – prin amenintarea terorista.

Potrivit regulilor actuale, durata maxima pentru aplicarea controalele, in urma unor amenintari teroriste, este de doi ani.

De asemenea, cele doua tari cer Comisiei sa mearga mai departe de proiectul actual al Executivului UE privind sistemul de intrare si iesire din UE si sa includa pe lista cu calatori care sunt urmariti si cetatenii europeni. Obiectivul este „identificarea traseului si filierelor de combatanti straini” care pleaca sa lupte in Irak si in Siria.

Comisia Europeana sustine propunerile inaintate de Franta si Germania



Comisia Europeana si-a exprimat sustinerea pentru propunerile inaintate de Franta si Germania pentru consolidarea securitatii in Europa, ce includ prerogative sporite pentru Guverne, in vedere monitorizarii frontierelor cu alte state membre UE, relateaza Reuters.

Comisarul european pentru Afaceri Interne, Dimitris Avramopoulos, a declarat ca salute propunerile, pe care le-a descris drept „in concordanta” cu modul in care priveste si Comisia lucrurile.

Un raport dat publicitatii anul trecut de fundatia Bertelsmann din Germania arata ca un eventual colaps al spatiului Schengen ar putea costa UE pana la 1.400 miliarde euro in urmatorul deceniu.

In cel mai pesimist scenariu, in care reintroducerea controalelor la frontierele Europei va duce la majorarea preturilor produselor din import cu pana la 3%, Germania si Franta, cele mai mari economii europene, vor inregistra in perioada 2016 - 2025 costuri de pana la 235 miliarde euro, respectiv 244 miliarde euro.

In cazul unui impact minim, in care preturile produselor din import ar creste cu 1%, UE se va confrunta cu costuri de aproximativ 470 miliarde euro in urmatorul deceniu, estimeaza Bertelsmann. Costurile ar putea urca in UE la 1.400 de miliarde euro (sau 10% din PIB) in cel mai rau scenariu.

"Daca sunt reintroduse controalele la frontiera in interiorul Europei, ritmul de crestere al economiei, deja slab, se va afla sub o presiune suplimentara", a avertizat Aart De Geus, presedintele Bertelsmann.

Pe langa lovitura de imagine data Europei, colapsul spatiului Schengen va duce la cresterea perioadelor de timp necesare transportarii marfurilor in regiune, ceea ce va spori costurile pentru companii si consumatori.

In prezent, din spatiul Schengen fac parte 26 de state din Europa, 22 fiind membre ale UE. Infiintat in urma cu 30 de ani, spatiul Schengen, zona de libera circulatie fara pasaport din Europa, se afla sub o presiune severa din cauza imigrantilor veniti in special din Orientul Mijlociu si Africa.

Pentru a contracara intrarile acestora pe teritoriile lor, multe state membre ale spatiului Schengen au reintrodus inca de anul trecut controale la frontiere, ceea ce a provocat temeri privind colapsul intregului sistem.