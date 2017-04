Agricultorii ar putea fi obligati sa-si asigure terenurile. Nicolae Ciubuc: "Acest lucru asigura un venit stabil agricultorilor sau evitarea unor pierderi" - VIDEO

Nicolae Cotorobai, din Razeni lucreaza la camp de mai bine de 45 de ani. El are 500 de ha pe care a plantat in acest an porumb, floarea-soarelui, grau si cartofi. Mai are si 40 de ha de vita-de-vie, care i-au adus pierderi, anul trecut.

Nicolae COTOROBAI, PRODUCATOR AGRICOL "O-nghetat anul trecut vre-o 40 de % din ochiuri. Anul acesta s-a pastrat mai binisor. In 2013, o-nghetat 80 de % din vii. Si-am fost nevoit sa le dau inapoi la crestere. /Pana in timpul de fata ne chinuim.”

Agricultorul spune ca si-a asigurat terenurile de doua ori, in toti acesti ani.

Nicolae COTOROBAI, PRODUCATOR AGRICOL "In 2001 m-m asigurat, in 2002 si nu am mai vazut nimic. Au fost ploi cu grindina… si au spus ca nu sunt pierderile mai mari..pe urmatorii cinci ani de zile...Dar banii i-am platit."

Astazi, clima nu mai e cea de altadata spun specialistii, iar roada depinde atat de conditiile meteo cat si de calitatea semintelor folosite, a ierbicidilor si a lucrarilor efectuate la timp.

Mihai BIVOL, AGRONOM "Ar fi mai sigur daca plantatiile vor fi asigurate numai ca noi trebuie sa fim siguri ca aceasta asigurare sa se implineasca/ dar nici incredere nu mai avem”.

Nicolae Sprincean din raionul Criuleni are 22 de ha pe care cultiva grauntoase. Si-a asigurat terenul si a fost despagubit de compania de asigurari.

Nicolae SPRÂNCEAN, PRODUCĂTOR AGRICOL "Anul trecut a inghetat rapita vre-o 22 de ha si am dat datele la compania de asigurare. De vre-o 15 ani ne asiguram culturile. Suntem subventionati de minister”.



Ion Baban este din Cimislia si are 170 de ha de plantatii dintre care 100 de vita-de-vie, 50 de ha de nuci si 20 de caise. In urma intemperiilor din ultimele zile plantatiile de nuci au fost afectate in proportie de 70 la suta, iar caisii in proportie de 60 la suta.

Ion BABAN, PRODUCATOR AGRICOL "In privinta asigurarii e un lucru foarte bun dar cu vre-o sapte ani in urma, suprafete mici noi am asigurat. La moment nu am asigurat /fiindca am investit mult in infrastructura, recoltare, de plantare a plantelor multi-anuale, vita-de-vie si cu parere de rau nu ne-au ajuns finante, creditele”.

La Ministerul Agriculturii este examinate mai multe propuneri, care prevad posibilitatea introducerii asigurarilor obligatorii in agricultura.

Nicolae CIUBUC, DIRECTOR AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTII IN AGRICULTURA "Acest lucru asigura un venit stabil agricultorilor sau evitarea unor pierderi, sa fie recuperate prin intermediul companiilor de asigurari… 3651 8.00 In cazul in care nu se asigura..sa-si evalueze si sa constate pierderile...”

Pentru a-si asigura culturile, fermierii trebuie sa achite 50 la suta din costul primelor de asigurare.

Ion BUZA, ŞEF SECȚIE ASIGURĂRI AGRICOLE, COMPANIA DE ASIGURĂRI "Daca e sa vorbim de livada, poate sa coste undeva la 500 de lei hectarul. Culturile de grau, la 200 de lei hectarul”.

Din lipsa de bani, cei mai multi producatorii nu isi asigura roada.

Ion BUZA, ŞEF SECȚIE ASIGURĂRI AGRICOLE, COMPANIA DE ASIGURĂRI "Daca producatorul agricultorul agricol intra in primavara fara nici un banut pe cont si ia credit de la banca pentru a efectua lucrarile de primavara, el, din creditul asta bancar trebuie sa gaseasca posibilitatea sa-si asigure plantatiile”.





In cazul in care 20 la suta din suprafata terenurilor asigurate sunt afectate de intemperii, companiile de asigurari platesc despagubiri.

Ion BUZA, ŞEF SECȚIE ASIGURĂRI AGRICOLE, COMPANIA DE ASIGURĂRI "Dupa incheierea contractului de asigurare, producatorul agricol/ achita prima de asigurare, se exprima intr-un procent oarecare din costul recoltei de asigurare. In caz ca se produce riscul asigurat, atunci comp de asigurare, plateste despagubiri./ Dar statul achita 50 de % din prima de asigurare”.

Conform datelor preliminare ale Agentiei de Interventie si Plati in Agricultura, in jur de 580 de producatori agricoli vor primi despagubiri in urma ingheturilor de anul trecut.

Nicolae CIUBUC, DIRECTOR AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTII IN AGRICULTURA “Suma efectiv inca nu este in conditiile in care in fata urmeaza un proces de colectare a dosarelor a producatorilor agricoli, important ca aceasta suma in final va ajunge."



In urma zapezilor si ingheturilor din ultimele zile la Ministerul Agricuturii a fost creata o comisie care va evalua pierderile. A fost deschisa o linie fierbinte la care fermierii vor putea apela pentru a anunta despre pagubele din propriile culturi, iar de maine membrii comisie vor merge in teritoriu pentru a evalua situatia reala iar vineri se vor face totalurile. In prezent in tara sunt 390 de mii de agricultori, dintre care doar 300 isi asigura anual, culturile.