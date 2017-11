Alter Med - cea mai noua clinica de medicina estetica si chirurgie plastica s-a deschis, la Chisinau - VIDEO

Veronica VÎZDOAGĂ, director medical Alter Med: "Noi suntem o clinica de frumusete care include toate serviciile ce…pe interior… endocrinologice, nutritie…somnolog. Si desigur chirurgia plastica. Fiecare salon e dotat cu sursa de oxigen... receptie."

Clinica ofera servicii personalizate la cel mai inalt standard, intr-o atmosfera intima si discreta.

Sorin PAŞA, chirurg plastician Alter Med: "Pe langa calitatea produselor pe care le prestam prin aceasta clinica au aparut comparatie… estetica."

Galina MOROŞEAC, ginecolog: "Conditiile sterile, aer steril...echipament salvarea vietii foarte important. Comparativ cu alte clinici, aici conditiile sunt cele mai bune."

"Ne place amplasarea, amenajarea la toate standardele europene. Echipa este formata din unii dintre cei mai buni specialisti, iar aparatura este de ultima generatie. Astfel rezultatele nu pot fi decat spectaculoase."

Veronica VÎZDOAGĂ, director medical Alter Med: "Preturile vor fi promotionale in prima ajumatate de an, primul an."

Clinica Alter Med se afla pe strada Alba Iulia 81/3.

