Antreprenorii din tara s-au intalnit cu reprezentatii organizatiilor financiare la forumul “Acces la Finatare din Programe Internationale.” Evenimentul - organizat de Camera de Comert si Industrie in Parteneriat cu Fincombank

Victor HVOROSTOVSCHI, PRESEDINTE FINCOMBANK: “Fincombank isi doreste ca oamenii de afaceri de la noi sa poate discuta si adresa intrebari si sa primeasca raspunsuri, de acceea am organizat si finantat acest forum.”

Vicepresedintele Camerei de Comert Sergiu Harea, care a fost si moderatorul evenimentului, a incerat sa faciliteze dialogul dintre participanti.

Sergiu HAREA, PRESEDINTELE CCI: “Astazi am incercat sa punem intrebarile fata de cei care ofera aceste finante. Ar trebui cat mai mult sa investim in in pregatirea celor de la companii care doresc sa accese aceste fonduri.”

Antreprenorii au primit sfaturi de la expertii financiari.

Veronica JURMINISCHI, CONSULTAT FINANCIAR: “Noi putem sa-i ajutam cu informatii, ca sunt asa resurs, care este termenul de rambursare.”

Participantii spun ca acest forum este o opurtunitate a descoperi noi posibiliati pentru afecerile care le gestioneza. Vatamaniuc Vasile are o ferma de vite, pentru dezvolatarea afacerii, tanarul a luat un credit de la Fincombank.

“Cand am discutat creditul este un termen normal, posibilitati de rasmbursare a creditului discutat de ambele parti.”

“A fost benefic pentru noi, ca viitor atrepenor spun ca imi sunt foarte utile.”

Forumul de afaceri este la a 2-a editie. Prima editie s-a desfasurat in Gagauzia.

