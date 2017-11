Asociatia Obsteasca Casmed ii ajuta pe varstnici sa lupte pentru viata: peste 1500 de persoane din nordul tarii beneficiaza de servicii medicale si sociale la domiciliu - VIDEO

Ala MACOVSCAIA, FIICA BENEFICIARULUI: “Ne-am trat patru luni fara nici un rezultat dar a venit dna Ala la noi, mama s-a schimbat e mai activa mai vioae. Sunt foarte multumita ca am facut cunostinta cu aceasta companie, ca mama putea deja sa nu mai fie in viata, pentru ca infectia ii distruge organismul.’’

Asistenta medicala Ala Brânză este un oaspete dorit si in casa lui Tudor Onica. Barbatul a fost imobilizat la pat si nici nu credea ca va mai reusi sa se ridice.

Ala BRANZĂ, ASISTENTĂ MEDICALĂ CASMED: “Am facut cu domnul Tudor elemente de chinestezie, competenta miscarii daca cand am venit nu se misca acum se misca, rog toate asistentele medicale sa vina in familia Casmed pentru ca facem un lucru frumos, suntem asteptate, dorite si vedem rezultatul in fata.”

Costul unei vizite medicale la domiciliu este de 130 lei, însă beneficiarii platesc doar 10 la sută, iar 90 la suta din cost este acoperit de Fundatia Elvetiana HEKS şi Crucea Roşie din Elveţia.

CASMED ofera ajutor persoanelor imobilizate la pat, care se confrunta cu grave probleme de sanatate. Aici activeaza 27 asistenti medicali si 20 de lucratori sociali.

Antonina MORTEAN, ASISTENTĂ MEDICALĂ ŞEFĂ: “Scopul Casmedului este ca beneficiarii sa ramana in casele lor propii si sa beneficieze de servicii, au si un suport psihologic de incurajare si sustinere pentru a trece mai usor peste diagnoza.”

Timp de 7 ani in care Asociatia Obsteasca Casmed activeaza in Republica Moldova, peste 3000 de de beneficiari au fost deserviti la domiciliu, iar 256 de persoane şi-au recuperat mobilitatea.

