Bancomatele FinComBank elibereaza euro, dolari SUA si lei moldovenesti

Leul nu va fi singura moneda eliberata de bancomatele FinComBank. ATM-urile bancii vor elibera si valuta straina: Euro si Dolari SUA. O serie de bancomate cu noua functie urmeaza a fi disponibila pe intreg teritoriul Republicii Moldova. Primul ATM de acest tip a fost inaugurat, recent, in sucursala FinComBank, situata in centrul comercial Malldova, pe str. Arborilor 21. Un alt bancomat valutar a fost instalat in inima capitalei, la intrarea in Filiala nr.1 a Bancii, situat pe strada Puskin, 26.