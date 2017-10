Bioprotect continua sa ajute agricultorii: clientii sunt deserviti prompt, iar consultanta competenta si profesionista este asigurata de cei mai buni agronomi - VIDEO

Obtinerea unor recolte bogate si calitative a fost si este preocuparea permanenta a agricultorilor. Un rol aparte pentru atingerea acestui scop il are alegerea corecta a partenerilor care pot ajuta fermierii. In acest sens compania Bioprotect vine in ajutor deja de 15 ani. Bioprotect livreaza toata gama de produse agricole direct la agricultor, elaborand programe individuale de protectie a plantatiilor pentru sporirea productivitatii si a calitatii.