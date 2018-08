Brazii de pe strada Kiev au trecut admiterea la liceul „Kiril si Metodiu” - VIDEO/FOTO

Kaufland a demarat activitarile necesare inceperii constructiei magazinului pe strada Kiev din sectorul Rascani al Capitalei. Potrivit proiectului si in conformitate cu autorizatiile necesare din partea institutiilor de resort, compania si-a asumat responsabilitatea de a transplanta molizii de pe strada Kiev pe teritoriul Liceului Teoretic Rus de Stat Kiril si Metodiu, situat pe str. Alexandru Hijdeu nr. 72. In acest fel, Kaufland isi respecta angajamentul pe care il are fata de mediu si societate.