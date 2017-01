Brexit cu scantei, la Londra. Lovitura neasteptata pentru Theresa May, la 2 zile dupa ce a anuntat ruperea totala de UE

"Dar, in cazul in care nu vom obtine un astfel de acord, va trebui sa gasim alte modalitati pentru a mentine competitivitatea, deoarece prima obligatie a Guvernului este sa ne asiguram ca oamenii vor mentine standardul de trai", a subliniat Hammond.

Declaratia vine la doar doua zile dupa ce premierul Theresa May a spus, intr-un discurs istoric la Londra , ca Marea Britanie nu va ramane membra a pietei unice a Uniunii Europene si se va indrepta spre alte piete. Theresa May a anuntat, in discursul pe care l-a sustinunt pe tema iesirii Marii Britanii din UE, ca nu va negocia un acord prin care sa ramana "jumatate inauntru si jumatate in afara" Uniunii Europene.