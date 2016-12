Britanicii, mai bogati cu 40 mld. dolari, dupa votul pentru iesirea din UE. Economia Marii Britanii se va prabusi dupa Brexit

Atat investitorii, cat si deponentii britanici, au fost zguduiti de rezultatul referendumului din luna iunie privind iesirea din Uniunea Europeana, care a determinat Banca Angliei sa reduca dobanda de baza la minimul istoric de 0,25%.

Chiar daca pana acum economia britanica a rezistat destul de bine, majoritatea economistilor se asteapta la o incetinire in 2017 pe masura ce companiile vor incerca sa obtina o imagine mai clara asupra relatiei viitoare a Marii Britanii cu spatiul comunitar.

"Am vazut cum depozitele personale au crescut mai puternic in ultimele luni pe masura ce consumatorii au decis sa stocheze numerar in absenta unor oportunitati de investitii lichide cu randamente mari. Cresterea depozitelor personale ar putea sugera de asemenea ca populatia vrea sa isi creasca rezervele de numerar in contextul unor posibile incertitudini economice", a declarat economistul sef al BBA, Rebecca Harding.

Un raport separat al bancii Halifax sugereaza ca pretul caselor din Marea Britanie ar putea inregistra doar o crestere modesta in 2017, in contextul incetinirii ritmului de crestere a economiei si al relansarii inflatiei. De asemenea, banca se asteapta ca cererea de locuinte sa scada in 2017.

"Incetinirea cresterii economice in 2017 este posibil sa creasca presiunile asupra gradului de ocupare cu riscul cresterii somajului. Aceasta deteriorare a pietei muncii, impreuna cu o prognozata reducere a puterii de cumparare a gospodariilor, este posibil sa duca la reducerea cererii pentru locuinte", a declarat Martin Ellis, economist la Halifax.

Marea Britanie si-a revizuit in jos prognoza de crestere pentru urmatorii doi ani, a anuntat luna trecuta ministrul britanic de Finante, Philip Hammond, cu ocazia prezentarii primului proiect de buget de dupa votul in favoarea iesirii din Uniunea Europeana.