Britanicii s-ar putea razgandi in privinta iesirii din UE. Decizia care ar rasturna viitorul Europei

Xavier Bettel a spus ca Brexitul este “o procedura de divort” in timpul careia Marea Britanie si-ar putea da seama ca nu poate face fata acestei despartiri, scrie The Independent

Declaratia sa vine pe fondul discutiilor legate de ireversibilitatea activarii articolului 50, situatie inca ambigua din punct de vedere legal.

Bettel sustine ca referendumul din iunie anul trecut din Marea Britanie a fost lansat din motive politice si ca a fost o greseala.

“Acum asteptam activarea articolului 50. Nu vreau sa fac speculatii, dar mi se pare ca este ca intr-o procedura de divort. Acum cer divortul, asteptam scrisoarea care sa confirme faptul ca vor sa divorteze si apoi incepem procedura in sine”, a spus premierul Luxemburgului. “Dar poate in timpul procesului vor pune ‘Va iubim asa de mult, incat nu putem continua procedura de divort’", a adaugat Bettel.

Seful Executivului din Luxemburg se asteapta ca articolul 50 sa fie activat in urmatoarele saptamani, moment din care incepe o perioada de doi ani in care se vor negocia acordurile in baza carora Marea Britanie va colabora cu UE, dupa Brexit.

Daca nu se va ajunge la nicio intelegere, Marea Britanie poate parasi UE, dar fara niciun fel de acord in ceea ce priveste relatiile comerciale dintre Regat si blocul comunitar. Situatie de care Theresa May a spus ca nu se teme, dar care, in opinia fostului premier John Major, ar fi “cel mai rau lucru posibil”.

Downing Street a afirmat in repetate randuri ca articolul 50 va fi activat si ca procesul de iesire din UE va fi ireversibil, in ciuda opozitiei Camerei Lorzilor, care cere garantii suplimentare, sau a amenintarilor Scotiei cu ruperea de Regatul Unit.

Premierul scotian Nicola Sturgeon declara, joi, pentru BBC ca un nou referendum pe tema autodeterminarii ar putea sa fie organizat in toamna lui 2018 in Scotia, cu putin inainte ca Regatul Unit sa paraseasca Uniunea Europeana.

Aleasa in 2014, dupa esecul primului referendum pentru independenta, Nicola Sturgeon a spus in mai multe randuri ca ea va organiza un nou scrutin daca Londra se angajeaza pe calea unui ”Brexit dur”, care i-ar priva pe scotieni de accesul la piata unica europeana si de libertatea de a circula si a munci in blocul comunitar.

Amenintarea unui al doilea referendum pe tema independentei Scotiei complica si mai mult negocierile premierului britanic Theresa May cu celelalte 27 de state membre ale Uniunii cu privire la termenii divortului. Potrivit conventiilor constitutionale in vigoare, insa, organizarea unui al doilea referendum pe tema independentei este necesar sa fie aprobata de Guvernul britanic de la Londra.