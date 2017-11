Bucurie pentru pici. Inaintea sarbatorilor de iarna, compania „Vasigur Grup” le-a daruit un nou loc de joaca - VIDEO

Igor CEBAN, ADMINISTRATOR “VASIGUR GRUP” SRL: “Aflandu-ne in preajma cu constructia am simtit necesitatea amplasarii unui teren de joaca deoarcece de o bucata buna de timp nu s-a facut nimic in curtea data. Era un dezastru cand am venit aici, am considerat ca si locatarii acestor case sa se bucure.”

Picii sunt incantati de noile leagane si tobogane. Ei spun ca acum nu vor mai fi nevoiti sa mearga la joaca in alte cartiere.

“Inainte aici era un loc foarte murdar. Acesta este o fericire pentru toti copii inainte de sfintele sarbatori.“

“Este foarte frumos si imi place foarte mult. “

Fericiti sunt si parintii care spun ca, acum, copiii lor au un loc sigur de joaca.

“Chiar ne bucuram foarte mult ca in sfarsit avem si noi un teren de joaca. “

“Este un teren pentru toate varstele. Era dificil pentru ca plecam in alt sector.“

“Salutam ideea baietilor de la “Vaasigur Grup” care au contribuit si au facut asa o bunatate pentru copii nostri de aici."

Autoritatile locale saluta ideea baietilor de a le face un cadou micutilor.

Nistor GROZAVU, VICEPRIMAR CHIŞINĂU: "Este o initiativa a lor proprie deci constituie o amenajare inainte de construirea unui bloc. Terenul de joaca este unul contemporan pe gustul fiecarui copil.“

*Acest articol este un produs comercial