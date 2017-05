Burse de Merit - pentru cei mai buni studenti ai tarii - VIDEO

50 de studenti de la 9 institutii de invatamant superior din tara au intrat in posesia Bursei de Merit, oferita in cadrul Ceremoniei Festive organizate saptamana trecuta de catre Centrul de Informatii Universitare. Cea de-a XXI-a editie a concursului s-a desfasurat, traditional, sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, cu suportul financiar al partenerilor programului, BC „Moldova Agroindbank” SA si Orange Moldova.