Bursele asiatice au scazut din cauza crizei politice din jurul lui Trump. Suma pierduta de cei mai bogati 500 de oameni

Actiunile din Tokyo si Sydney au inregistrat cele mai mari scaderi, dupa ce indicele american S&P 500 a scazut miercuri cel mai mult dupa luna septembrie. Alte active au avut o evolutie mai calma, dupa scaderile ample de miercuri, chiar daca la haosul de la Washington s-a adaugat si o criza politica din Brazilia.

”Piata s-a trezit la viata odata cu dinamica volatilitatii, care va fi salutata, fara indoiala, de traderii interesati de plasamente pe termen scurt”, a declarat Chris Weston, analist sef la IG Markets in Melbourne.

Un indicele al volatilitatii actiunilor americane a crescut cel mai mult dupa referendumul britanicilor din iunie anul trecut pentru iesirea din Uniunea Europeana.

Wall Street a inceput sa reactioneze, in conditiile in care turbulentele din jurul lui Trump risca sa ii deturneze agenda politica care a contribuit la cresterea actiunilor la nivel global la niveluri record, cel mai recent marti.

Dolarul si-a revenit usor, dupa ce fostul director al FBI Robert Mueller a fost numit consilier special pentru a investiga eforturile Rusiei de a influenta alegerile din 2016.

Indicele MSCI Asia Pacific a scazut cu 0,8%, cel mai mult dupa 6 aprilie. Indicele japonez Topix a coborat cu 1,3%, in timp ce indicele volatilitatii pentru actiunile incluse in media Nikkei 225 a urcat cu 7,7%.

In Australia, indicele S&P/ASX 200 a pierdut 0,8%, iar indicele sud-coreean Kospi a scazut cu 0,3%.

Indicele Hang Seng al bursei din Hong Kong a scazut cu 0,3%, iar Hang Seng China Enterprises cu 0,8%.

In SUA, indicele S&P 500 a scazut miercuri cu 1,8%, consemnand cea mai slaba evolutie dupa 9 septembrie. Dow Jones Industrial Average a pierdut aproape 373 de puncte, in timp ce indicele Nasdaq Composite a scazut cu 2,6%, cel mai mult dupa 24 iunie.

Indicele Bloomberg al dolarului a urcat cu 0,2%, dupa o scadere de 0,5% inregistrata miercuri, la cel mai redus nivel dupa 8 noiembrie. Peso-ul mexican a condus scaderile monedelor emergente, cu un declin de 1%.

Randamentul titlurilor Trezoreriei americane pe termen de 10 ani a urcat cu 0,02 puncte, dupa o scadere de 0,1 puncte miercuri, la 2,23%, cel mai scazut nivel atins din 19 aprilie.

Pretul aurului a scazut cu 0,2%, la 1.258,33 dolari uncia, dupa cea mai mare crestere consemnata intr-o singura zi dupa votul pro-Brexit al britanicilor.

Cei mai bogati 500 de oameni din lume au pierdut 35 de miliarde de dolari din cauza crizei politice din jurul lui Trump Cei mai bogati 500 de oameni din lume au pierdut miercuri, la burse, 35 de miliarde de dolari, din cauza controverselor politice legate de presedintele american Donald Trump, potrivit indicelui Bloomberg al miliardarilor.

Bill Gates, cel mai bogat om din lume, cu o avere de 86,8 miliarde de dolari, a pierdut 1 miliard de dolari din cauza unui declin de 2,8% sl actiunilor Microsoft, cel mai amplu din aproape un an.

Co-fondatorul Amazon.com, Jeff Bezos, care s-a apropiat la mai putin de 4 miliarde de dolari de averea lui Gates, a coborat pe pozitia a treia, dupa ce a pierdut 1,7 miliarde de dolari din cauza scaderii cotatiei actiunilor retailerului online cu 2,2%.

Magnatul spaniol Amancio Ortega a pierdut 355 de milioane de dolari, incheind ziua de miercuri pe pozitia secunda in topul miliardarilor, cu 83,2 miliarde de dolari.

Indicii bursieri au scazut miercuri, la nivel mondial, din cauza turbulentelor politice legate de Casa Alba, in centrul atentiei fiind legaturile presedintelui Donald Trump cu Rusia si concedierea directorului FBI, James Comey.

Actiunile de pe Wall Street au inregistrat cea mai mare scadere dupa luna septembrie, in frunte cu indicele Nasdaq, care a pierdut 2,6%.

Indicele global MSCI a coborat cu 1,2%, cele mai slabe performante fiind ale titlurilor bancare.

Cel mai afectat a fost fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a carui avere a scazut cu 2 miliarde de dolari, in urma declinului actiunilor cu 3,3%.

Zuckerberg este al cincilea cel mai bogat om din lume, cu 62,3 miliarde de dolari, potrivit indicelui Bloomberg.

Trump, primul miliardar care a ajuns presedintele SUA, are o avere neta de 3 miliarde de dolari si nu figureaza in indicele Bloomberg, in care sunt inclusi 500 de miliardari. Acestia au o avere neta cumulata de 4.900 de miliarde de dolari, care in 2017 a crescut cu 455 de miliarde de dolari.